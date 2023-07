Marcuzzi "rubacuori", addio a Calabresi ma poi ci va in vacanza insieme-FOTO

Marcuzzi e l'ex marito Paolo Calabresi insieme a Formentera. FOTO

Alessia Marcuzzi ha cambiato spesso compagno nella vita, ma non si può dire lo stesso di quando sceglie di andare in vacanza. La conduttrice romana in questi giorni si trova a Formentera con suo figlio, le amiche…e anche il “neo” ex marito, Paolo Calabresi Marconi.

Nonostante la showgirl 51enne abbia fatto di tutto per non includere questa “vecchia conoscenza” nei propri scatti e post social, ci hanno pensato i paparazzi a rendere pubblica - come apparso sul settimanale Gente - la partenza in coppia degli ex coniugi.