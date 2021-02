Maria Elena Boschi look total black: il nero questione solo di... stile? FOTO

Maria Elena Boschi e la scelta del look nero... solo moda? FOTO

Maria Elena Boschi, di nuovo, si è presentata ieri a Montecitorio vestita di nero. Tailleur nero, camicia nera, mascherina nera. Idem il giorno prima per le consultazioni con il presidente della Camera Fico. Cambiano i capi scelti, ma il colore resta sempre quello: nero. Nessuna sfumatura. Come mai? La scelta di look ormai non sembra più casuale, tanto è vero che pure i commentatori politici sottolineano come Maria Elena Boschi stia scegliendo di affrontare questa crisi politica sempre vestita di nero. "I cronisti vivono di dettagli - scrive Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera -, sembrerebbe curioso pure se Pier Ferdinando Casini cominciasse a vestirsi di bianco; e del resto abbiamo raccontato le giacche arancioni di Roberto Formigoni e i completi rosso elettrico del grillino Sergio Battelli, che guida la commissione Bilancio della Camera e — anche — un banda rock: i Red Lips".

Maria Elena Boschi, ma non solo.... Gli altri look della politica

Il legame tra i politici e la moda è lungo, che si sia trattato di un singolo accessorio indossato solo una volta, come la bandana di Berlusconi (oltre al doppiopetto), o di una cifra stilistica: dal loden di Monti al maglioncino in cachemire di Bertinotti, dalle felpe di Salvini agli occhiali di Bonaccini. Sconfinando nell'economia, come non ricordare il maglioncino blu indossato sempre da Sergio Marchione... Passerà ora alla storia della politica fashion anche il total black di Maria Elena Boschi, a ricordare questa difficile crisi in corso?

Maria Elena Boschi e l'abito chemisier total black. FOTO

A destare l'attenzione la prima volta è stato l'abito chemisier nero piuttosto criticato dalle fashion blogger,: Maria Elena Boschi lo ha indossato quando si era presentata in aula per seguire le Comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla situazione politica. Poi però Maria Elena Boschi è salita al Quirinale per le consultazioni, scegliendo un nuovo look total black o quasi: tailleur nero, cappotto nero, classiche décolleté nere e mascherina nera (a parte un sottogiacca bianco). Stesso colore, ma stile più istituzionale - d'altronde lo era anche la situazione - rispetto al look total black che aveva sfoggiato alla Camera scegliendo l'abito chemisier.



Maria Elena Boschi, un messaggio dal look?

Maria Elena Boschi quel giorno aveva abbinato l'abito a camicia nero, lungo fin sotto il ginocchio con cintura in stoffa, ad accessori neri, dalla mascherina alle scarpe col tacco alle calze pesanti. Un look che molti hanno criticato, definendolo quasi una mise a lutto. Unico dettaglio del look che staccava la sua manicure bordeaux, coordinata con la pietra del suo anello.

Chissà se si è trattato di un semplice scivolone di stile o se la Boschi voleva lanciare un messaggio a Conte che quel giorno parlava del suo governo in Aula, aveva subito ipotizzato il popolo del web. D'altronde la Boschi sa di essere sempre al centro dell'attenzione mediatica, come già successo per il taglio della frangetta e per le sue ultime uscite pubbliche con il fidanzato Giulio Berruti: il suo look è sempre sotto i riflettori.

Maria Elena Boschi Guarda la gallery

Maria Elena Boschi, tutti i look. FOTO

In ogni caso, lo chemisier, ovvero l'abito a camicia, con cui la capogruppo di Italia Viva Boschi si è presentata alla Camera è stato giudicato dal web un po' troppo informale e non adatto al luogo e al momento in cui è stato indossato. Nulla si potrà dire stavolta del tailleur scelto da Maria Elena Boschi per l'incontro con il presidente Mattarella, a cui ha partecipato insieme a Matteo Renzi, Davide Faraone e Teresa Bellanova, né dei suoi look successivi... nero in versione istituzionale.