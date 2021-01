Maria Elena Boschi, nuovo look dopo l'abito chemisier total black. FOTO

Maria Elena Boschi, oggi al Quirinale per le consultazioni, ha scelto un nuovo look total black o quasi: tailleur nero, cappotto nero, classiche décolleté nere e mascherina nera (a parte un sottogiacca bianco). Stesso colore, ma stile più istituzionale rispetto al look total black che ha sfoggiato alla Camera pochi giorni fa, quando si è presentata in aula per seguire le Comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla situazione politica.



Maria Elena Boschi, un messaggio dal look?

In quel caso Maria Elena Boschi ha scelto un abito a camicia nero, lungo fin sotto il ginocchio con cintura in stoffa, e lo ha abbinato ad accessori neri, dalla mascherina alle scarpe col tacco alle calze pesanti. Un look che molti hanno criticato, definendolo quasi una mise a lutto. Unico dettaglio del look che staccava la sua manicure bordeaux, coordinata con la pietra del suo anello. Ma chissà se si è trattato di un semplice scivolone di stile o se la Boschi voleva lanciare un messaggio a Conte... D'altronde lei sa di essere sempre al centro dell'attenzione mediatica, come già successo per il taglio della frangetta e per le sue ultime uscite pubbliche con il fidanzato Giulio Berruti: il suo look è sempre sotto i riflettori.

Maria Elena Boschi, tutti i look. FOTO

In ogni caso, lo chemisier, ovvero l'abito a camicia, con cui la capogruppo di Italia Viva Boschi si è presentata alla Camera è stato giudicato troppo informale e non adatto al luogo e al momento in cui è stato indossato. Nulla si potrà dire stavolta del tailleur scelto da Maria Elena Boschi per l'incontro con il presidente Mattarella, a cui ha partecipato insieme a Matteo Renzi, Davide Faraone e Teresa Bellanova.