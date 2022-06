Papa: "Niente amore prima del sì". Da Kakà a Bieber: chi sceglie la castità

Matrimoni, svolta di Papa Francesco. Ecco i vip che hanno scelto la strada della castità

“Niente amore prima del matrimonio”: così Papa Francesco rompe gli schemi e ritorna alle “origini” chiedendo alla Chiesa di non avere più paura a “proporre la preziosa virtù della castità, per quanto ciò sia ormai in diretto contrasto con la mentalità comune”, alle giovani coppie.

Parole che però, almeno tra alcuni vip, non sembrano così primitive. Da Justin Bieber e Hailey Baldwin, passando per l’ex stella rossonera Kakà e la moglie Caroline, o ancora il conduttore televisivo Alessandro Greco e la compagna Beatrice Bocci, sono tante le coppie del piccolo o grande schermo, che hanno scelto di rimanere casti fino al giorno del matrimonio. Scopriamo qui, qualche dettaglio in più.

Justin Bieber e Hailey Baldwin: "Noi casti fino alle nozze"







“Non abbiamo fatto l'amore fino al matrimonio. La migliore scelta della nostra vita”. Il cantante americano Justin Bieber e la top model Hailey Baldwin, nella loro prima intervista in coppia a Vogue, in cui si parlava di amore, terapia e fragilità, avevano svelato i retroscena della loro decisione, etichettandola come "la migliore" che potessero fare.

Tra i motivi principali del loro "no" all'amore prima delle nozze, la voglia di conoscersi più a fondo, senza "forzare" i processi. “Quando l’ho rivista, ho capito quanto l’amassi e quanto mi mancasse e quale impatto positivo avrebbe avuto sulla mia vita", aveva rivelato Bieber alla rivista di moda.

Lui, Justin Bieber, classe 1994, tornato da poco al centro del vortice mediatico dopo aver scoperto una paralisi al volto , e lei, Hailey Baldwin, modella statunitense, figlia minore dell'attore Stephen Baldwin e nipote del più noto Alec, sono diventati in segreto marito e moglie con rito civile, solo dopo 12 settimane di fidanzamento, nel settembre del 2018.

Kakà vergine fino al matrimonio con Caroline: "La sfida più difficile"





Ma non solo Justin Bieber. Anche Ricardo Kakà, ex giocatore del Milan, ha scelto la via della castità nel suo matrimonio con Carolice Celico, durato nove anni e finito nel 2014. "Abbiamo scelto di arrivare casti al matrimonio, la Bibbia insegna che il vero amore si raggiunge solo con le nozze, con lo scambio di sangue, quello che la donna perde con la verginità. Infatti, per noi, la prima notte è stata bellissima", aveva spiegato l’ex stella rossonera in un’intervista a una tv brasiliana.







Alessandro Greco e Beatrice Bocci casti fino al matrimonio: "Un percorso non semplice"