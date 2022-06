Justin Bieber ha una paralisi al volto: "Sto male, non posso cantare". VIDEO

Justin Bieber paralizzato al volto: "Ho la sindrome di Ramsay Hunt legata a un virus"

Justin Bieber attraverso un video su Instagram annuncia di avere una paralisi al volto. "Ho la sindrome di Ramsay Hunt legata a un virus che attacca il nervo nel mio orecchio e i miei nervi facciali causando una paralisi del volto".

Così il cantante americano Justin Bieber su Instagram annuncia il peggioramento della sua malattia, allegando una sua foto con una metà del suo viso paralizzato. "Per coloro che sono frustrati dalle cancellazioni dei miei prossimi show, posso dire che non sono ovviamente in grado" di effettuare una performance, aggiunge Bieber. "Andrà meglio, sto facendo molti esercizi per far tornare il mio viso alla normalità ci vorrò del tempo".

Justin Bieber col volto paralizzato, l'annuncio su Instagram. GUARDA IL VIDEO

