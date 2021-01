Meghan Markle e Harry ricordano così la principessa Diana. ROYAL FAMILY NEWS

Meghan Markle ricorda Diana: con Harry un messaggio per il 2021. ROYAL FAMILY NEWS

Harry e Meghan, come sarà il 2021? In ricordo di Lady D - ROYAL FAMILY NEWS

Come sarà il 2021 di Harry e Meghan? Di sicuro cìè che i duchi di Sussex dovranno ridiscutere gli accordi presi con la royal family per la Megxit, che scadono a marzo 2021. In molti si chiedono se la coppia sia pronta per tornare a Londra dopo l'esperienza a Los Angeles (LEGGI QUI).

Da Harry e Meghan omaggio Lady Diana e alla mamma di Markle, Doria - ROYAL FAMILY NEWS

Intanto Harry e Meghan si preparano e accolgono fiduciosi l'arrivo del 2021, lanciando un'esortazione al mondo intero a compiere atti di compassione percostruire un futuro migliore. In un messaggio intitolato 'Lettera per il 2021' e pubblicato sul sito della loro fondazione Archewell, i duchi di Sussex hanno reso omaggio alle loro madri, Lady D e Doria Ragland, sottolineando che "insieme possiamo scegliere di mettere in atto la compassione".

Harry e Meghan: "Da Diana un esempio di compassione e gentilezza" - ROYAL FAMILY NEWS

"Crediamo nel meglio dell'umanita' perche' lo abbiamo visto, abbiamo provato compassione e gentilezza, dalle nostre madri e come dagli estranei", si legge nel messaggio. "Davanti a paura, lotta edolore, puo' essere facile perderlo di vista. Insieme, possiamoscegliere il coraggio, la guarigione e la connessione". "Vi invitiamo a unirvi a noi, mentre lavoriamo a costruire un mondo migliore. Un atto di compassione alla volta".

Harry e Meghan in California tra Netflix e Spotify - ROYAL FAMILY NEWS

Dopo l'abbandono della vita reale, Harry e Meghan si sono trasferiti l'anno scorso in California, lavorando alla realizzazione della loro fondazione con la quale hanno firmato di recente accordi commerciali sia con Netflix che Spotify.