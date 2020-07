Melania Trump, scarabocchi sull'abito? Disegni dei bimbi vittime di violenza

Si è presentata con un abito bianco firmato Alexander Mac Queen secondo alcuni colmo di “scarabocchi”; la Fist Lady più discussa, che si batte da sempre contro bullismo e cyberbullismo, è la più cyberbullizzata di tutte.

Melania Trump e cyberbullismo

Come molti sanno, mi occupo da anni, con l’Associazione Mai Più Solo, di bullismo e cyberbullismo e la vicenda non mi è affatto piaciuta.

Moltissimi l’hanno derisa per il suo look, quasi nessuno si è soffermato sul fatto che la First Lady Melania Trump comunica con i suoi outfit, i suoi look sono sempre simbolici.

Facile attaccare via twitter, soprattutto dall’Italia, ma quelli definiti scarabocchi in realtà sono riproduzioni di alcuni disegni realizzati nel corso della loro tragedia da alcuni bambini vittime di violenza e pedopornografia. Solo Imolaoggi lo ha sottolineato e ora lo faccio io su Affaritaliani, perchè le donne devono anche difendersi e sostenersi tra loro.

Melania Trump è da sempre impegnata nella tutela e nell’aiuto dei più piccoli, come con Be Best, la piattaforma sociale di sua creazione. Come si evince anche dalla sua biografia, scritta da Kate Bennett, è lei a scegliere o comunque ad avere l’ultima parola sui capi che indossa e al limite affida il compito al suo staff ma sempre su sua indicazione. Gli americani – e non solo loro! - si interesseranno sempre a cosa indossa. Ciò che la First Lady sceglie di indossare è significativo, un messaggio, un segnale non verbale capace di lasciare un segno.

Melania Trump, gli outfit per comunicare

Melania usa ciò che indossa e il modo con il quale lo fa diventa arma e strumento di comunicazione; per lei fa parte del suo compito, perché le donne, come ha sottolineato, devono confrontarsi con il pregiudizio sull’abbigliamento, cosa risparmiata ai signori uomini.

Le First Lady sono bersagli potenziali; se il loro marito vince le elezioni, la loro vita cambia totalmente. Nel libro di Kate Bennett, volto della CNN e unica giornalista ad avere accesso a lei e alla sua famiglia, viene descritta testarda come suo marito, se attaccata contrattacca, lo voci false e i pettegolezzi non le piacciono per niente ed è capace di esercitare grande influenza sul marito.

Autonoma, capace di sostenere il suo compagno di vita, che conosce molto bene, come ha affermato, non pensa di dover seguire Donald Trump qualunque cosa lui faccia. Pensa con la sua testa, è indipendente ed è anche in grado di sgridare suo marito a suo modo.

Lifestyle di una First Lady

Se è circondata dai bambini è felice. Una First Lady deve essere devota, ma non sottomessa, sostenere il marito senza essere stucchevole, stare al suo fianco senza intromettersi sempre, è la sua compagna, ma porta anche avanti i suoi progetti. Questo lifestyle non è certo facile, perché si lotta tra ciò che vuoi che la gente veda e ciò che stai vivendo nel tuo privato, ma bisogna guardare oltre la narrativa creata ad arte per motivi faziosi o politici perché è più autentica di quanto si creda.

Come scrive Marianna Aprile… scambiare quel distacco per tristezza remissiva è un errore grossolano, come giudicarla superficialmente scambiando la scelta di un abito come qualcosa di non programmato e studiato.

Melania si rifiuta di cedere quote della propria personalità alla politica e senza accettare di tradire il proprio percorso di evoluzione personale.