Melinda mostra l'irrigazione antibrina: il gelo che protegge le mele dal gelo

Mele: l'irrigazione antigelo

L’irrigazione antibrina è una soluzione efficace per proteggere i meleti in questo periodo in cui sono previste ancora delle gelate notturne che possono danneggiare le gemme.

Il brutto tempo non sembra passato, anzi, ancora nei prossimi giorni sono previsti bruschi abbassamenti di temperatura. Per i meleti, che verso metà aprile si ricoprono di bellissimi fiori bianchi, queste giornate sono molto delicate: una gelata potrebbe comprometterne la fioritura. Per scongiurare il pericolo, i coltivatori ricorrono a un sistema di irrigazione sovra-chioma che ricopre le piante con un sottile strato d’acqua, il quale, congelandosi, racchiude le gemme, isolandole e proteggendole dal ghiaccio esterno.

Come riportato da Italina Fruit News, Melinda sa che “questo periodo è molto delicato. Temperature rigide possono ancora presentarsi, minacciando di compromettere lo sviluppo delle gemme e di conseguenza di fiori e frutti nel momento in cui proprio le prime gemme si stanno pian piano aprendo per poi trasformarsi, verso metà aprile, in fiori bianchi, pronti per essere impollinati”.

Il rischio è di avere una raccolta compromessa nella qualità e nella quantità. In un video pubblicato dal Consorzio Melinda lo scorso 24 marzo viene mostrato questo procedimento di irrigazione antigelo.