Meloni dopo Giambruno rifà il look. La trasformazione della premier- FOTO

Meloni rifà il look, il parrucchiere esce allo scoperto: "Le ho proposto un taglio radicale e ha accettato"

La premier Giorgia Meloni dopo la separazione con Andrea Giambruno ha deciso di darci un taglio, rivoluzionando completamente il suo look. Basta capelli lunghi, lisci e piatti: ora è tempo di semi-bob e onde. La mano artefice della "trasformazione" è proprio il parrucchiere di fiducia della presidente del Consiglio Antonio Pruno, hair stylist popolare nella Capitale.

"A Giorgia Meloni ho cambiato look: dopo un anno, come tutte le donne, andava cambiato e così le ho tagliato i capelli per 15 cm, con un colore biondo leggermente più freddo rispetto al precedente su delle basi naturali di balayage. Poi siamo passati dai capelli lisci a delle più morbide waves", ha rivelato Pruno a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

"È lei che ha proposto questo new look alla premier? "Certo, glielo ho proposto e lei ha subito accettato". C’è già stata qualche cliente che le ha chiesto il nuovo “taglio alla Meloni”? "Sì – ha detto Pruno – devo dire che sono già venute nuove clienti che mi hanno portato appositamente la sua foto".

Ecco alcuni scatti del nuovo look della premier