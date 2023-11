Meloni, doppiopetto bianco e spilla antiviolenza: il look illumina il Senato

Meloni, doppiopetto bianco e spilla antiviolenza: ecco il look in Senato

Non solo il taglio di capelli. Pare che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia preso sul serio il proprio outfit. Tanto da sfoggiarne uno particolarmente luminoso oggi al Senato, dove si è recata per rispondere al premier time.

La leader di via della Scrofa è in total white, indossa un doppiopetto, che si conferma uno dei suoi capi preferiti. Si presenta, infatti, in Aula, con double brested color bianco natalizio, a sei bottoni dorati, su maglietta rosa con fili dorati. Sul bavero della sua giacca spicca la spilletta ideata da Ignazio La Russa, dal fiocco con doppia estremità, una bianca e l'altra rossa, in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le donne vittime di violenza.





Scelte perfettamente azzeccate, che ringiovaniscono la premier. Andrea Giambruno, ormai, è un lontano ricordo.