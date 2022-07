Michelle Hunziker e la figlia in difesa della pizza di Briatore: "Una goduria"

Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, insieme all'amico Tommaso Zorzi, si godono la pizza della polemica di Briatore e lo condividono sui social

Ha fatto molto discutere la nuova iniziativa imprenditoriale di Flavio Briatore. Stiamo ovviamente parlando della catene di pizzerie Crazy Pizza, dal costo non proprio abbordabile considerando la media dei prezzi per un prodotto così diffuso in Italia. Briatore ha giustificato i 15 euro per una margherita affermando che non è possibile coprire i costi di gestione con una spesa più bassa e che la pizza napoletana non è l'unica possibile.

Molti si sono schierati contro il menù di Briatore, a partire dalla celebre catena Sorbillo fino al giornalista Roberto Parodi, ma c'è anche chi lo difende. Tra questi troviamo Michelle Hunziker, che insieme alla figlia Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi hanno pubblicato una storia su Instagram in cui si mostravano intenti a mangiare con gusto una pizza con prosciutto (forse il tanto rumoreggiato Patanegra) in un locale Crazy Pizza di ritorno dalla Sardegna. "Buona? - chiede Aurora - "Non riesco neanche a parlare dalla goduria" risponde Michelle.