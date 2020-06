Milton Glaser, morto il designer della Grande Mela. Creò il logo "I love NY"

E' morto all'eta' di 91 anni in seguito a un ictus Milton Glaser, l'ideatore del celebre logo "I love NY". La causa della morte e' stata resa nota dalla famiglia del designer, che ha comunicato la notizia della morte al New York Times. Il logo fu creato nel 1996 per una campagna pubblicitaria ideata per risollevare l'immagine dello stato di New York e della citta', partita nel 1997. Il disegno originale e' conservato al Museum of Modern Art di Manhattan.