Moda: lo stilista britannico Jones curerà il prêt-à-porter femminile di Fendi

Moda: Kim Jones direttore artistico delle collezioni femminili di Fendi

Kim Jones, l'inglese che ha disegnato le collezioni maschili di Dior, si occuperà anche delle collezioni femminili di Fendi, disegnate da Karl Lagerfeld fino alla sua morte nel 2019: lo ha annunciato la casa italiana di proprietà di LVMH.

"Kim Jones si unirà a Silvia Venturini Fendi, la terza generazione della famiglia Fendi, che continuerà a creare gli accessori e le collezioni uomo. Allo stesso tempo, Kim Jones manterrà la sua posizione di direttore artistico degli uomini Dior", si legge nella dichiarazione. Lo stilista britannico presenterà la sua prima collezione per Fendi alla settimana della moda di Milano a febbraio.

Kim Jones, 46 anni, è responsabile delle collezioni maschili di Christian Dior dalla primavera del 2018, succedendo al belga Kris Van Assche, che aveva ricoperto la carica per undici anni. Sia Fendi che Dior sono di proprietà del colosso del lusso francese LVMH, che appartiene a Bernard Arnault.

Kim Jones ha lavorato in precedenza presso Louis Vuitton, dove è stato un partner di successo, in particolare con Supreme, un marchio newyorkese di skateboarding. "Kim Jones ha costantemente dimostrato la sua capacità di adattare i codici e il patrimonio delle case LVMH rivisitandoli con grande modernità e audacia", ha detto Bernard Arnault, CEO della principale azienda di beni di lusso del mondo."Sono sicuro che la sua visione e la sua passione contribuiranno notevolmente al successo delle collezioni femminili di Fendi", ha concluso Arnault.

"Lavorare per due case così prestigiose è un vero onore per un designer e potersi unire a Fendi continuando il mio lavoro alla Dior è un grande privilegio", ha detto Kim Jones.

Anche Karl Lagerfeld, direttore creativo di Chanel, era stato assunto già nel 1965 dalle sorelle Fendi e si era fatto un nome per le sue pellicce nelle collezioni Haute Couture. Forte del suo successo, nel 1977 presenta la sua prima collezione di prêt-à-porter femminile per la casa romana, che non ha mai smesso di disegnare, in duo con Silvia Venturini Fendi.