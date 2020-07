Moda: parte la Milano Digital Fashion Week. Presenti all'evento 42 brand

"I trend economici non sono positivi quest'anno. L'industria della moda sta sperimentando perdite tra il 20-30%, è un momento davvero difficile per tutto il nostro settore. A ogni modo la Milano Digital Fashion Week vuole dare un messaggio di positività ed energia".

Così il presidente della Camera nazionale della moda italiana, Carlo Capasa, durante la conferenza stampa di presentazione della Milano Digital Fashion Week, l'evento online che da oggi, fino al 17 luglio prevede che le collezioni uomo per la primavera-estate 2021 e le pre-collezioni uomo e donna vengono presentate, infatti, con sfilate a porte chiuse, interviste live, short film. Il tutto da seguire in streaming su una piattaforma ad hoc.

La Milano Fashion Week 2020 è digital

"Il fatto che così tanti brand partecipino alla Milano Digital Fashion week dà un messaggio di speranza e sono molto orgoglioso di questo" ha aggiunto Capasa: "Quest'anno abbiamo 42 brand che presentano sulla nostra piattaforma e 21 nuovi nomi italiani e internazionali".

"Tutti possono esprimersi e partecipare in modo diverso come sfilate, video, performance, eventi digitali, tutti potranno esprimere la propria creatività" ha concluso. La piattaforma offrirà anche "contenuti speciali" presentati da diversi curatori che affronteranno questioni importanti per il settore.