Moncler compra Stone Island: uno shopping che vale 1,15 mld

Moncler fa shopping e compra Stone Island, sulla base di una valutazione da 1,15 miliardi. Ad annunciare l'accordo sono i due gruppi della moda, con un'operazione con cui intendono "sviluppare insieme una nuova visione del lusso" e "rafforzare la loro capacita' di essere interpreti delle evoluzioni dei codici culturali delle nuove generazioni consolidando il loro posizionamento all'interno del segmento del nuovo lusso".

Dopo un avvio negativo all'apertura di Piazza Affari, in meno di un'ora Moncler rialza la testa (+0,8%) in scia all'operazione con Stone Island.

Moncler, Ruffini: "Con Stone Island unione brand italiani, bel messaggio per Paese"

"Da sempre ho lavorato per costruire un brand forte, dove unicita' e vicinanza con il consumatore sono stati i principali cardini di uno sviluppo sempre oltre le mode e le convenzioni. La condivisione di una stessa visione ci porta oggi ad unirci a Stone Island per disegnare insieme il nostro futuro", ha sottolineato l'ad di Moncler, Remo Ruffini. "E' un'unione - continua l'imprenditore - che si concretizza in un momento difficile per l'Italia e per il mondo, quando tutto sembra incerto e imprevedibile. Credo pero' che sia proprio in questi momenti che si debbano stimolare nuove energie e nuove ispirazioni per progettare il domani".

Moncler, Rivetti (Stone Island): "Piuù forti per affrontare le sfide"

"Questa partnership rappresenta una grande opportunita' per il percorso di sviluppo di entrambe le aziende e aiutera' Stone Island ad accelerare la sua crescita internazionale anche grazie all'esperienza maturata da Moncler nel mondo retail fisico e digitale. Sara' un'opportunita' di scambio e crescita anche per tutte le persone di Moncler e Stone Island con il contributo delle quali continueremo a scrivere, insieme, una storia di ingegno, creativita' e professionalita' per fare onore all'Italia nel mondo", aggiunge Carlo Rivetti, alla guida di Stone Island.