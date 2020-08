Monica Setta, compleanno da mille e una notte sotto il cielo di Puglia

Compleanno da mille e una notte sotto il cielo di Puglia per Monica Setta. La conduttrice di uno mattina in famiglia, riconfermata alla guida del programma anche nella stagione 2020/2021, ha festeggiato ieri il suo compleanno nella lussuosa cornice della Peschiera di Capitolo. Aperitivo sul mare e poi cena placè per 60 invitati curata dallo chef Vito Casullo con la supervisione del manager del gruppo Talea, Andrea Sabato. Triglia scottata in crosta di pane su guazzetto di caciocavallo podolico, gocce di cime di rape e marshmallow allo zenzero, risotto acquarello al caviale con tartare di scampi e tartufo nero, ravioli di burrata su crema di finocchi, acciughe del cantabrico e scorzette di arance caramellate, ombrina rossa del Gargano scottata con mostarda di sesamo e infuso al muso e contorno di patate di Polignano cotte nell'acqua di mare e scottate alla cenere profumata di timo, composta di frutta della Peschiera.







Dopo il dinner nella sontuosa sala davanti al mare - su ogni tavolo da trionfi di peonie, ortensie, rose rosa e garofani firmate dal maestro del floreal design Michele Zaurino - torta Rose su rose by Gourmandise sulla spiaggia con dieci minuti di fuochi d'artificio sulla sabbia. In sottofondo musica anni 70/80 e dopo il taglio della torta gran buffet di dolci e champagne bar. Doppio cambio di abito per Monica che ha indossato un lungo tempestato di paillettes oro griffato Andrea Ubbiali e poi un corto di pizzo nero, e rigorosamente in lungo le signore.





Verde paillettes per Giusi Urgesi, stampe floreali per Mary de Gennaro, tunica Missoni per Tania Missoni che era al tavolo della festeggiata con le amiche del cuore Marisa Notaro (paillettes argento sopra un bianco panna con parure di bijoux ton sur ton) e Stefania Rengo, la stessa Missoni e la mamma di Monica, Liliam Setta in verde paillettes e pantalone di seta color avorio. Tra gli invitati il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, il direttore di Telenorba Antonio Azzalini con la moglie Teresa, il direttore di tg Norba Enzo Magistà con la bella Gianna, il ricchissimo imprenditore di Trani Giuseppe Pierro patron di Ad majora edizioni accompagnato dalla elegante consorte, gli industriali leccesi Nino De Donno e Marcello Apollonio, il numero uno di Confindustria mezzogiorno Gabriele Menotti Lippolis con la moglie Marianna, i giornalisti Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli, Amerigo De Peppo storica firma della Gazzetta del Mezzogiorno, Ilaria Tatò, Maria Rosito, la direttrice del museo di Brindisi Anna Cinti (la più sexy in un abito super scollato di Elisabetta Franchi) la leghista Ilaria Antelmi (bellissima) e la collezionista d'arte contemporanea Angela Anglani. Al tavolo di Monica il presidente del museo di Ostuni, l'avvocato Michele Conte presente alla festa con i genitori Franco e Clarita, il fratello Antonio e la cognata Kristina. Al taglio della torta Monica, emozionatissima, aveva vicino la mamma Liliam e la splendida figlia Gaia in nero lungo Gai Mattiolo accompagnata dal fidanzato ingegnere Simone Del Croci.







La festeggiata è stata inondata di fiori, mazzi di rose, orchidee e ortensie le sono arrivati dall'imprenditore salentino Fernando Nazaro e da Gianluca e Mikaela Paparesta oltre che dalla scrittrice Gabriella Genisi, dal press agent tarantino Gigi D'Amato e dall'amico Pino Strabioli conduttore del Caffè su Rai Uno. Sul tavolo della torta infine cinquemila roselline per decoro insieme a mille piccole candele accese nella notte della peschiera. Auguri Monica