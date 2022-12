Morta Kirstie Alley, addio all'attrice simbolo delle commedie anni '90

Morta Kirstie Alley di cancro, l'attrice si stava curando da pochi mesi in un centro specializzato in Florida a Tampa

È morta Kirstie Alley, l'attrice di "Senti chi parla", "Cin Cin" e "Matrimonio a 4 mani", aveva 71 anni e il cancro. Simbolo delle commedie anni '90, è deceduta nella notte.

A darne la notizia sono stati i figli, True e Lillie Parker, in un comunicato per la rivista People, in cui si legge: "Siamo addolorati nell’informarvi che la nostra incredibile, coraggiosa e amorevole madre non c’è più dopo aver perso una battaglia con il cancro, scoperto solo di recente".

L'attrice si stava curando da pochi mesi, in un centro specializzato in Florida, a Tampa.

Il comunicato continua: "È stata circondata fino all’ultimo momento dalla sua famiglia. Ha lottato con grande forza, lasciandoci la sua grande gioia di vivere e il suo spirito di avventura. Tanto era iconica sullo schermo, tanto lo era di più come straordinaria mamma e nonna".

Uno dei primi a renderle omaggio sui social è stato John Travolta, che ha scritto: "Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che io abbia mai avuto. Ti voglio bene. So che ci incontreremo di nuovo". I due si erano conosciuti nel 1988 sul set di "Senti chi parla" e il loro rapporto era molto speciale, caratterizzato da intesa e stima reciproca. Nel 2018, quando Alley ha partecipato al Celebrity Big Brother Uk, lo ha definito "il più grande amore della sua vita".

A ricordarla su Instagram anche il suo ex marito Parker Stevenson, al suo fianco dal 1983 al 1997: "Cara Kirstie, sono così grato per gli anni che abbiamo trascorso insieme e per i meravigliosi figli e nipoti che abbiamo. Mi mancherai".

Anche Jamie Lee Curtis le ha tributato un saluto: "Una vera mamma orsa. Tra di noi ci sono sempre state tanta stima e rispetto. È davvero una notizia triste".

La carriera di Kirstie Alley è inziata negli anni ‘80 grazie alla serie "Cin Cin", che l'ha trasformata in una delle star di Holliwood più ricercate. Dopo il successo in tv, è arrivato il cinema con film campioni di incassi come "In ricchezza e in povertà", "Senti chi parla adesso" e "Matrimonio a 4 mani".

Intorno al 2000 l'attrice ha smesso di lavorare, tranne che per la partecipazione alla sitcom "Fat actress" dove raccontava i suoi problemi di peso e le sue difficoltà nel trovare lavoro come attrice in quegli anni, sempre con ironia.