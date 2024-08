Nicole Kidman al Festival di Venezia 2024: l'arrivo in motoscafo con Banderas e il look total black firmato Bottega Veneta

Nicole Kidman arriva al Lido di Venezia in grande stile: a bordo di un motoscafo e con Antonio Banderas

Se ieri è stata la giornata di Angelina Jolie, oggi, venerdì 30 agosto, tutti i riflettori del Festival del cinema di Venezia 2024 sono puntati su Nicole Kidman. La star americana è arrivata sul Lido con un motoscafo al bordo del quale c'era anche Antonio Banderas, coprotagonista con Kidman nel film in gara Babygirl. L'attrice ha sfoggiato un total look Bottega Veneta, fatta eccezione per gli orecchini, firmati Coin.

Il film in gara Babygirl

Sono passati 25 anni dalla sua prima apparizione (con il film Eyes Wide Shut, insieme all'ex martio Tom Cruise) alla rinomata kermesse italiana e 10 dalla sua ultima volta. Oggi è il grande ritorno. Si presenta con il film Babygirl diretto da Halina Reijn in cui interpreta Romy, una donna in carriera sposata con un registra teatrale (Banderas, appunto). Il loro matrimonio, già in crisi, viene sconvolto ulteriormente da un relazione tra Romy e uno stagista 21enne (interpretato da Harris Dickinson). Questo affair rischierà di rovinare anche l'intera carriera di Romy.

Nicole Kidman

Il total look Bottega Veneta

Sul red carpet di Venezia, Kidman si presenta con un abito nero a corolla e dalle spalle accentuate firmato Bottega Veneta. Dello stesso marchio sono le scarpe, un paio di mules color bianco latte. Il look è in stile Ladylike, una delle tendenze più forti dell'autunno 2024. Le uniche cose non di Bottega Veneta sono gli orecchini bianchi e neri della collezione Princess Flower di Roberto Coin. Il tutto è coronato da un'imponente acconciatura tiratissima sulla nuca che si apre poi voluminosa. In pieno stile con il personaggio retrò che rappresenta nel film in gara.