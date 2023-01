Nina Zilli è incinta? Lo spoiler di Fiorello in diretta da "Viva Rai2"

La cantante Nina Zilli è incinta? Fiorello a "Viva Rai2" lancia il gossip, ma poi si pente

"Viva Rai 2" colpisce ancora. Questa mattina (10 gennaio) la seguita edicola di Fiorello, che va in onda sui social in attesa di sbarcare in tv, ha messo la pulce nell'orecchio ai follower: Nina Zilli è incinta? Insieme a Rosario le sue due spalle Biggio e Mauro Casciari hanno alimentato i sospetti. La cantante da tre anni ha una storia con il musicista Daniele Lazzarin in arte Danti.

Fiorello e Biggio, dopo la sigla cantata da Nina Zilli, hanno iniziato a parlare della cantante facendosi sfuggire: "Ma le persone lo sanno? Si è detta quella cosa lì, pubblicamente?". Biggio risponde: "Che stanno insieme?". Poi, Rosario ha cercato di andare al sodo: "Ah non lo sai neanche tu? Non lo diciamo. Tra loro c’è del tenero, ma anche dell’altro". Qui entra a gamba tesa Mauro Casciari esclamando: "C’è del terzo!".

La storia sospetta pubblicata da Nina Zilli in risposta a Fiorello

Fiorello ha tentato di recuperare, ma è stato inutile: "Non parlare! Non dire cose che non sai". Mentre Maria Chiara Fraschetta, questo il vero nome di Nina Zilli, non ha subito commentato la notizia, ma ha da poco pubblicato una storia sul suo profilo Instagram dove sotto voce dice: "È stata #lamanodedios", chissà forse questa è la risposta alla domanda di Rosario.