Nipoti di Babbo Natale, regali agli anziani nelle Rsa contro la solitudine

Per l’Associazione Un Sorriso In Più Onlus nessuno dovrebbe mai sentirsi solo. Per questo da oltre 15 anni si occupano di contrasto alla solitudine soprattutto delle persone più fragili, come gli anziani. Collaborando con case di riposo, ospedali, ma anche bambini e ragazzi ospiti di comunità educative del territorio.

Tra i vari progetti che portano avanti c’è quello dei “Nipoti di Babbo Natale”, quest’anno arrivato alla quarta edizione: gli anziani ospiti di una casa di riposo esprimono un desiderio, un regalo che vorrebbero ricevere per Natale, che viene pubblicato sul sito del progetto, dove chiunque può trovarlo e realizzarlo, facendo arrivare il regalo a destinazione tramite l’associazione.

Nipoti di Babbo Natale mette al centro la cura dell’anziano, a partire dalla possibilità per lui di esprimere un desiderio e riscoprire una dimensione di ascolto di sé e di affermazione della propria identità; permette di rielaborare i propri vissuti e rivolgere uno sguardo fiducioso al futuro, nell’attesa di incontri felici.

Il progetto regala un momento di felicità sia all’anziano, che vive l’emozione di sentirsi scelto, speciale per qualcuno, sia al nipote di Babbo Natale, che decide di esaudire il desiderio di uno sconosciuto, sperimentando la gioia del proprio dono.

Nipoti di Babbo Natale è anche una grande opportunità per le case di riposo per il suo valore pedagogico e sociale. Pedagogico, perché mette al centro la tematica del “desiderio ritrovato”, promuove un processo di ascolto e di cura autentica della persona anziana.

Sociale, perché è strumento attraverso il quale mettere in luce la cura e l’attenzione che le case di riposo dedicano agli anziani; una possibilità per instaurare relazioni nuove, aprire le proprie porte e mostrare la vitalità e l’amore che caratterizzano questi luoghi.

Per scoprire come partecipare, sia come “nipote” che come casa di risposo, puoi consultare il sito dei Nipoti di Babbo Natale.