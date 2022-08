Noemi Letizia, da "Papi girl" a tiktoker che conquista i follower

Noemi Letizia, l'ex Papi girl scopre la sua vena ironica e intrattiene i follower su TikTok

È passato molto tempo dalla sua festa dei 18 anni, quando Noemi Letizia ha avuto il piacere di festeggiarli con Silvio Berlusconi, all’epoca presidente del Consiglio. Soprattutto, in pochi giorni la bionda studentessa di Portici si ritrovò a dover gestire una pressione mediatica, che diede il via alla rottura tra Silvio e Veronica Lario, alle cene eleganti ad Arcore e molto altro.

La nuova vita di Noemi Letizia

Oggi, Noemi Letizia ha 31 anni, alle spalle vanta qualche amore, quattro figli, l’ultimo Leo Vincenzo è nato da pochi giorni e la sua carriera da imprenditrice e influencer va a gonfie vele. Come riporta anche Dagospia, Noemi Letizia intrattiene i suoi follower su TikTok con siparietti in stile sceneggiata napoletana, dove spesso è coinvolto l’attuale compagno, Michele, imprenditore napoletano nel settore dell’intrattenimento.

Noemi a suon di video trash riesce a tenere banco e piano piano si sta consolidando la sua nuova carriera da influencer. In uno degli ultimi video postati è intenta a bacchettare il compagno che guarda film per adulti ed esclama: “Ma stai a ruota che ti guardi e' femmene ngop o telefono? Stu scem". Non manca, il siparietto dove lancia una campagna politica contro i call center che la disturbano la domenica.

Insomma, la 'Papi girl' nel corso del tempo non solo ha cambiato pelle, con l’aiuto di qualche ritocco, ma la sua nuova carriera sembra averle fatto trovare un posto nel mondo, dei social.