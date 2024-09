Non è più Kate Middleton il reale preferito dagli inglesi: ecco chi ha preso il suo posto

Il principe William sorpassa Kate Middleton, è lui il royal preferito

Kate Middleton perde la prima posizione: non è più lei la più amata dagli inglesi. Secondo infatti l'ultimo sondaggio di YouGov il principe William ha superato la principessa del Galles. Mentre in fondo alla classifica troviamo il principe Andrea, caduto in disgrazie, mentre il duca e la duchessa di Sussex sono i meno amati dal pubblico. Lo riporta Tgcom24.



Per un punto percentuale (75 contro 74) il principe William supera la moglie Kate Middleton e si aggiudica il primo posto tra i reali più amati dal popolo britannico. La precedente indagine di YouGov, ricorda Tgcom24, aveva rivelato che Kate che era al vertice, soprattutto dopo la sua commovente rivelazione di essere affetta da cancro in un messaggio video, un annuncio che ha provocato un'impressionante ondata di sostegno, catapultando la sua popolarità al 76%. Tuttavia, negli ultimi tempi è cresciuta di più la popolarità di William, presente sulla scena pubblica, ma anche marito devoto al fianco della principessa.

Insomma, la monarchia continua a rappresentare un pilastro fondamentale della tradizione e dell'identità nazionale del Regno Unito. Tuttavia, l'opinione pubblica si sta facendo un'idea un po' diversa dei reali. Dall'affetto per alcuni membri della famiglia reale alla critica verso altri, i britannici si dimostrano un termometro vivo delle dinamiche di popolarità e accettazione dei reali.

Ad esempio, il principe di Galles gode di un'ammirazione notevole tra i cittadini britannici, con un robusto 75% di opinioni positive che lo collocano in una posizione di grande favore. Allo stesso modo, la principessa Anna si distingue per la sua popolarità, ottenendo il plauso del 71% degli intervistati. Questi dati non solo riflettono l'apprezzamento per il loro impegno pubblico e le loro iniziative a favore della società ma evidenziano anche un legame di stima e affetto che trascende le generazioni.

La narrazione cambia radicalmente quando si volge lo sguardo verso il duca e la duchessa di Sussex. Il principe Harry e Meghan Markle, nonostante la loro notorietà a livello globale e l'impegno in cause sociali, affrontano il rigore di un giudizio meno benevolo da parte del pubblico britannico, con un 60% di opinioni sfavorevoli. Questo dato sottolinea la frattura tra i Sussex e la comunità nazionale, una situazione che si complica ulteriormente per il principe Andrea. Le sue vicende personali e legali hanno eroso profondamente la sua immagine, culminando in un massiccio 87% di percezioni negative.

L'ascesa al trono di Re Carlo III ha inaugurato una nuova fase per la monarchia britannica. Al secondo anno del suo regno, riesce a conquistare il sostegno di sei britannici su dieci, un segnale di fiducia e speranza in una transizione regale che promette continuità e rinnovamento. Tuttavia, la regina Camilla trova meno risonanza, dividendo l'opinione pubblica e ottenendo l'approvazione di solo metà della popolazione. Interessante notare come l'indice di gradimento generale del sovrano si fermi al 34%, con una netta discrepanza nei confronti dei più giovani, che lo vedono in maniera negativa al 53%.

Questi dati offrono uno spaccato sui sentimenti della popolazione britannica verso la famiglia reale, mettendo in luce le sfide, le aspettative e le speranze che essa incarna in un'epoca di rapido cambiamento. La monarchia, con i suoi codici antichi e le sfide moderne, continua a essere un punto di interesse cruciale per il Regno Unito, specchio delle sue tensioni interne e delle sue aspirazioni future.