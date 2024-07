Kate Middleton, retroscena sulla crisi: "Lasciata da William con una telefonata"

Royal Family, Kate Middleton è stata lasciata dal principe William al telefono durante la famosa crisi di qualche anno fa

L'ultima biografia di Kate Middleton scritta da Robert Jobson e che uscirà a brevissimo nelle librerie promette davvero di creare un certo trambusto. Le indiscrezioni sulla casa reale britannica sono numerosissime e in particolare si parla di alcuni dettagli mai svelati sulla crisi di coppia tra la principessa del Galles e il marito William nel 2007.

Jobson racconta che William e Kate Middleton si sono conosciuti all'Università di St. Andews, in Scozia, e che lei lo abbia conquistato durante una sfliata nel 2002 in cui indossava un abito alquanto audace. La loro storia iniziò in quel momento e continuò senza intoppi fino alla Pasqua del 2007 quando "in una conversazione telefonica di trenta minuti carica di emozioni la coppia ammise di non essere sulla stessa lunghezza d’onda…".

Pare che sia stato William a scaricare Kate Middleton e anche in un modo non proprio carino: "È stato un colpo devastante per Catherine che si è sentita doppiamente delusa per essere stata scaricata al telefono". Non solo, William avrebbe chiesto un parere al padre Carlo che gli rispose: "Se non sei sicuro, lasciala prima che le cose vadano troppo avanti". Si dice anche che William si sia presentato nel nightclub Mahiki di Mayfair un po' brillo e che abbia urlato: "Sono libero!". La pausa comunque durò appena 3 mesi e la coppia si ricostituì a giugno quando William invitò Kate alla festa in maschera Freakin Naughty.