Kate Middleton, arriva il libro bomba: dal tumore della regina alle liti furibonde

Royal Family, la regina sarebbe morta di tumore e avrebbe in diverse occasioni litigato con il nipote William

Come spesso succede nel mondo della Royal Family, un libro potrebbe far luce sui misteri della casa reale inglese e creare un certo trambusto. Ad agosto nel Regno Unito uscirà un'autobiografia di Kate Middleton dal titolo "Catherine, The Princess of Wales" scritta da Robert Jobson. Il Daily Mail ha anticipato alcune delle clamorose rivelazioni in essa contenute.

Stando a quanto scrive Jobson, che nel 2005 ha scoperto la proposta di nozze di re Carlo III a Camilla, la regina Elisabetta sarebbe stata praticamente cieca nell'ultimo periodo della sua vita e sarebbe morta per un tumore. La monarca durante la malattia avrebbe legato molto con William e pare che proprio Kate convinse il marito a trasferire la famiglia più vicino a Windsor. Carlo viene descritto come un padre distante mentre la principessa Diana come una madre premurosa.

Kate, come riporta il Corriere dello Sport citando il quotidiano britannico, "cerca sempre di considerare i punti di vista altrui… e ha ricavato per sé un ruolo da pacificatrice nelle vicende familiari”. William poi insisteva nel portare la famiglia con sé in elicottero, andando contro i protocolli di sicurezza della casa reale. Elisabetta si era lamentata “senza freni” con il nipote e così Carlo costrinse il figlio a firmare un documento nel quale riconosceva che questa prassi fosse un rischio per la sicurezza.