L'eredità di Elisabetta divide la royal family: Harry prenderà più di William

Royal family, Harry ha ricevuto in eredità dalla nonna Elisabetta circa 7 milioni di sterline. Molto di più del fratello William

Non c'è pace a Buckingham Palace. Ora il termine del contendere nella royal family è l'eredità della defunta regina Elisabetta, che ha lasciato alla famiglia 70 milioni di sterline in un fondo fiduciario. Il problema, come riporta la rivista australiana New Idea citando il Time, è che Harry ha ricevuto più di tutti, circa 7 milioni di sterline. La cifra sarebbe molto superiore a quella percepita dal fratello William, che al contrattio del duca del Sussex ha sempre sostenuto la famiglia invece di attaccarla.

Harry invece ha scelto di allontanarsi volontariamente dalla casa reale rifugiandosi in Canada e in diverse occasioni ha messo in imbarazzo la Corona con le sue rivelazioni. La notizia sull'eredità arriva infatti poco dopo l'annuncio del rinvio di un nuovo documentario su Harry e Meghan Markle perché da "verificare e ricontrollare".