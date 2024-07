Tabloid inglesi, pettegolezzi e... Ecco perchè il principe Harry si è allontanato dalla Royal Family

Le rivelazioni del Principe Harry al documentario "Tabloids on Trial": si sarebbe allontanato dalla Famiglia Reale a causa del suo rapporto di sfida con la stampa inglese

Il Duca di Sussex, secondogenito di Re Carlo III d'Inghilterra, meglio conosciuto come Principe Harry ha rivelato i motivi del suo allontanamento dalla Famiglia Reale. Tutti pensavano che la colpa fosse di Meghan Markle, ora Duchessa del Sussex, la moglie americana del principe. In realtà, Harry ha raccontato nel documentario di ITV "Tabloids on Trial" che dietro la rottura con la sua Famiglia Reale ci sarebbe la volontà di sfidare i giornali scandalistici inglesi. Infatti, il Duca porta avanti da anni una battaglia contro la stampa britannica, raccontata anche nel suo libro autobiografico "Spare", tanto da aprire cause legali, alcune della quali vinte, contro i giornali che "tormentava e bullizzavano" lui e sua moglie.

Le dichiarazioni del Principe Harry suoi motivi dell'allontanamento da Buckingham Palace

Nel documentario, alla domanda se la sua decisione di combattere la stampa abbia distrutto il rapporto con la sua famiglia, Harry ha risposto: “Sì, è certamente un elemento centrale. Ma, sapete, è una domanda difficile a cui rispondere perché qualsiasi cosa io dica sulla mia famiglia provoca un fiume di abusi da parte della stampa”. E ha continuato: “Ho detto chiaramente che è una cosa che va fatta. Sarebbe bello se lo facessimo come famiglia. Credo che, ancora una volta, dal punto di vista del servizio e quando si ricopre un ruolo pubblico, queste siano le cose che dovremmo fare per il bene comune. Ma, sapete, lo faccio per le mie ragioni”. Quando l'intervistatore gli ha chiesto cosa pensasse della decisione della Famiglia Reale di non combattere come ha fatto e sta facendo lui, Harry ha risposto: “Penso che tutto quello che è successo abbia mostrato alla gente qual è la verità della questione. Per me la missione continua, ma è vero, è vero. Ha causato, sì, come lei ha detto, una parte di spaccatura”. Harry si è a lungo disperato per l'incapacità della famiglia reale di affrontare la stampa e ha già rivelato che suo padre, re Carlo III, gli disse che sarebbe stata una “missione suicida”.

Cosa scrive sul suo libro "Spare" e le cause legali intraprese

Del suo rapporto con la stampa, ne parla anche nel suo libro autobiografico, "Spare", in cui ha scritto di ciò che vedeva come la connivenza della Famiglia Reale con i media attraverso presunte fughe di notizie, ritenendosi un danno collaterale. Nel libro Harry ha criticato il fallimento del padre nell'affrontare i media, scrivendo che “gli stessi bastardi scadenti che avevano dipinto (Carlo) come un clown” stavano ora “tormentando e bullizzando” lui e sua moglie Meghan. Nel dicembre 2023, dopo aver vinto il risarcimento dei danni nella causa per hacking contro il Mirror Group Newspapers, Harry ha chiarito di sentirsi rivendicato per le sue lunghe battaglie legali contro alcuni settori dei media britannici. Nella dichiarazione di allora ha detto che “gli era stato detto che uccidere i draghi ti fa bruciare”, aggiungendo uno sfidante: “La missione continua”. Parlando per la prima volta del caso, ha dichiarato al documentario: “Andare lì, uscirne e vedere il giudice pronunciarsi a nostro favore è stato ovviamente enorme... una vittoria monumentale”.