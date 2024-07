William e Kate, aria di divorzio. La malattia della Duchessa e quel "fastidio" del principe

Londra, William, Kate e il piccolo George assistono alla partita Inghilterra Vs Germania Euro 2020

Il principe William soffrirebbe particolarmente la malattia di Kate Middleton, che dal canto suo ritiene oppressivo il comportamento del marito

Tira una brutta aria a Buckingham Palace. Oltre alla malattia di Re Carlo e ai dissidi tra Harry e la famiglia reale, nelle sale del palazzo della monarchia britannica circola voce di un possibile divorzio tra Kate Middleton e il principe William. Il problema sarebbe proprio il tumore che ha colpito la moglie dell'erede al trono.

William nelle ultime settimane ha dovuto partecipare da solo a diversi impegni istituzionali, anche sostituendo in qualche occasione il padre. Questo tipo di situazione è ovviamente normale date le condizioni di salute della moglie e del re ma alcune malelingue affermano che William soffra particolarmente la malattia di Kate. Quest'ultima si sentirebbe invece oppressa dal comportamento del marito, tanto da da arrivare a pensare al divorzio.

Secondo quanto riporta movietele.it, poi, pare che non abbiano mai firmato un accordo prematrimoniale e quindi Kate in caso di separazione dovrebbe dire addio per sempre al suo attuale tenore di vita.