Original Marines, un brand manifesto che coinvolge famiglie da tutto il mondo

E’ molto più di una campagna pubblicitaria, un brand manifesto, un progetto di comunicazione integrata che coinvolge diverse famiglie in tutto il mondo il nuovo progetto di comunicazione di Original Marines per il prossimo inverno. Immagini inedite scattate nei luoghi di residenza delle famiglie, dove emerge il forte legame tra genitori e figli.

Le famiglie coinvolte da New York alle campagne francesi, da Copenhaghen alle Alpi, hanno infatti un comune denominatore: le mamme o i papà sono fotografi professionisti. Il risultato è appunto #WeAreOriginal, un progetto che celebra l’amore per i figli e quello per la moda nella vita quotidiana dei bambini vista con gli occhi di chi li ama di più al mondo: i loro genitori. #WeAreOriginal ritrae i figli dei fotografi, voluta dal brand perché per Original Marines i bambini sono il bene più importante. I fotografi prescelti sono Heather Moore (New York), Bruno Ripoche (Francia), Helena Schütz (Danimarca) e Paolo Zambaldi (Italia). Scatti che catturano la spontaneità, la quotidianità, la bellezza e raccontano l’affetto e il sorriso in puro stile Original Marines.

“L’obiettivo che ci siamo dati con questo nuovo progetto è stato quello di voler raccontare una storia attraverso un linguaggio creativo diverso, con un messaggio carico di energia positiva. Oggi, abbiamo bisogno proprio di questo: fiducia, rassicurazione e positività. Ecco perché abbiamo scelto #WeAreOriginal con i bambini, la loro originalità, spontaneità “, sottolinea Rocco Rella, Marketing & e-commerce director Original Marines. “ #WeAreOriginal, quasi come un laboratorio creativo, è manifesto di immagini realistiche, intime e spontanee”.

Credits

Marketing & e-commerce director Original Marines: Rocco Rella

Brand communication manager Original Marines: Federica Costanzo

Agenzia: Arkage

Direzione creativa: Mauro Feliziani

Art direction: Nicola Storto, Ottavio Tarallo

Copywriting: Mauro Feliziani

Account director: Francesca Indigeno

Executive producers: Mario Di Fabio e Valeria Torelli

Fotografi: Heather Moore (New York), Bruno Ripoche (Francia), Helena Schütz (Danimarca) e Paolo Zambaldi (Italia).

Styling: Simona Valentini