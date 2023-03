Oscar 2023, da Cara Delevingne a Lady Gaga: i top look delle star- FOTO

Oscar 2023, gli hair look più belli delle star di Hollywood sul carpet color champagne

Il red carpet più famoso, che per questa 95esima edizione non è più rosso ma color champagne. In scena dal Dolby Theatre di Los Angeles tutto il fasto di Hollywood, tra abiti da sogno, hair look da copiare e beauty trend che spopoleranno per il resto del 2023. La notte degli Oscar 2023 segna la predilezione delle star per i capelli raccolti. Elegantissimi ed elaborati, gli chignon sono alti e scolpiti. Le chiome lunghe, se lasciate sciolte, cadono sulle spalle in morbide onde oppure hanno un effetto volutamente naturale, come senza passare da piastra e phon. Si vedono poco i capelli corti, così come i bob in tutte le declinazioni e i tagli a caschetto.

Oscar 2023, il look di Cara Delevingne

É tornata la modella attrice Cara Delevingne che, negli ultimi quattro mesi, si è disintossicata dalle sostanze stupefacenti che lo scorso settembre l'avevano resa irriconoscibile negli scatti dei paparazzi all'aeroporto di Los Angeles. Radiosa, riparte così dal tappeto color champagne degli Oscar 2023, con un look firmato Elie Saab Couture autunno inverno 2021.

Cara Delevingne



Oscar 2023, il look di Lady Gaga