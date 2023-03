Padova, bufera sul dress code di un evento: "Le donne con tacchi alti dai 7cm"

Padova, l'invito a un noto evento finisce nella bufera per il dress code richiesto alle donne: "Tacchi alti, minimo 7 centimetri"

L'invito a un noto evento a Padova finisce nella bufera. Su Facebook è apparso il post di 'Bolle a cena', organizzato nell'ambito della manifestazione 'Bollicine in villa', un gala in abiti eleganti e per le donne dress code 'tacchi alti, minimo 7 centimetri'. Come riporta il Corriere del Veneto dall'annuncio: "Una serata speciale" l’1 aprile, con vini ricercati, ottime portate, musica, violini, spettacolo, dj e vari artisti, 130 gli ospiti, nella maggior parti espositori alla kermesse di Santa Maria di Sala. La cena si svolge all’Osteria Antico Veturo di Trebaseleghe, che mette in chiaro però di non avere nulla a che fare con l’organizzazione dell’evento. "Noi ci occupiamo solo del menù", precisano dall’Osteria.

Padova, invito e dess code maschilista?

Sempre come riporta il Corriere del Vento "Il dress code chiesto dagli organizzatori di Bollicine in villa non è passato inosservato. Tacchi alti non meno di 7 centimetri per le donne". La richiesta ha dato fastidio a molti e genereato un discreto rumore in retre. Il post di Bollicine in villa su facebook ha generato delle accise nei contronfi dell'evento di “dress code maschilista”. E’ giusto pretendere che a un evento le donne possano partecipare solo se hanno i tacchi alti? O è l’ennesima oggettivazione del corpo femminile?