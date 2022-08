Palio di Siena 16 agosto - Come vedere in tv e streaming il Palio dell'Assunta

Palio di Siena – Palio dell'Assunta 16 Agosto 2022: come vederlo in diretta tv e streaming

Il Palio di Siena del 16 agosto 2022, anche conosciuto come Palio dell’Assunta, verrà trasmesso in onda in diretta tv e streaming. Come la corsa del 2 luglio (in onore della Madonna di Provenzano) anche la seconda e ultima corsa dell'anno in Piazza del Campo sarà trasmessa in diretta su La7, che ne ha comprato i diritti

Diretta Tv e streaming del Palio di Siena 16 Agosto 2022

La diretta televisiva del Palio di Siena del 16 agosto 2022 su La7 inizierà all’incirca alle ore 16:45. Sarà possibile seguire il Palio anche in streaming, sul sito ufficiale della televisione di Urbano Cairo. Telecronista dell'evento sarà ancora Pierluigi Pardo, noto commentatore calcistico, che ha debuttato con la manifestazione senese lo scorso 2 luglio, non senza sollevare alcune critiche sul Web da parte dei puristi, che lo hanno bacchettato per alcune imprecisioni nel suo racconto della gara.

Palio dell'Assunta 2022 - Le 10 contrade in gara

Il Palio di Siena del 16 agosto vedrà in competizione queste contrade, in ordine alfabetico: Chiocciola, Civetta, Giraffa, Leocorno, Lupa, Nicchio, Onda, Selva, Tartuca e Valdimontone. L’ordine di ingresso al canape verrà definito poco prima dell’inizio della corsa. Il mossiere del Palio di Siena del 16 agosto 2022 sarà Bartolo Ambrosione, il giudice paliesco sarà Luciano Fazzi e il Maestro di campo Riccardo Frosini. L’autore del drappellone che verrà consegnato alla contrada vincitrice della corsa è l’artista Andrea Anastasio.

Palio di Siena – Le orgini storiche

Il Palio di Siena ha ripreso a svolgersi lo scorso 2 luglio, dopo due anni di interruzione imposta dall’emergenza pandemica. La città ha così ritrovato una manifestazione di origine medievale che, nella forma di una giostra equestre, mette in competizione le sue contrade. La "carriera", come viene tradizionalmente chiamata la corsa dei cavalli, si svolge normalmente due volte l'anno: il 2 luglio si corre il Palio in onore della Madonna di Provenzano festa della Visitazione nel calendario antico, e il 16 agosto quello in onore della Madonna Assunta. In alcune occasioni straordinarie, come il centenario dell'Unità d'Italia, può essere disputato anche un "Palio straordinario".

Palio di Siena – Le polemiche degli animalisti

Negli ultimi anni, un'accresciuta sensibilità nei confronti dei diritti degli animali porta a frequenti proteste da parte degli animalisti. Anche il palio dello scorso 2 luglio è stato caratterizzato da proteste, in quanto Zio Frac, il cavallo vincente, ha subito 18 frustate da parte del fantino “Tittia” durante gli ultimi 15 secondi della corsa. “È una gara rischiosa e spesso teatro di incidenti: dal 1970 al 2015 sono morti circa 50 cavalli”, riporta il sito della Lav. Il Sindaco Luigi De Mossii risponde: “Il Comune ha un’urgenza che riguarda tutta la comunità che è la salvaguardia e la tutela dei cavalli. Se vogliamo riuscire a gestire il Palio per i secoli futuri dobbiamo sempre tenere conto delle mutate sensibilità sociali, di ciò che dall’oggi al domani può cambiare nell’ottica di un rispetto che noi abbiamo sempre avuto nei confronti dei cavalli Non saremmo qui oggi se non ci erano stati una lunga teoria e una lunga tradizione che hanno comportato un sempre migliore trattamento dei cavalli, un sempre maggiore rispetto degli animali. Il dovere del Comune prevale sulla passione delle singole contrade con grande rispetto delle contrade medesime”.