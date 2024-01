Pamela Prati: "Ho abortito per Celentano ma poi disse che avevo peccato"

Pamela Prati avrebbe avuto un figlio da Celentano quando aveva 20 anni. Il Molleggiato prima le disse che "doveva stare più attenta" e dopo l'aborto la sgridò: "Hai commesso un peccato orribile"

Pamela Prati e Celentano hanno avuto una breve ma intensa notte d'amore in cui è stato concepito un figlio. La shogirl avrebbe poi abortito ma il Molleggiato, prima favorevole all'interruzione della gravidanza, l'avrebbe poi bollata come una peccatrice. Questa è la storia riportata da Dagospia.

"A Roma, prima di lui avevo avuto soltanto un amore, consumato prevalentemente in una cella frigorifera fra quarti di bue, con un giovane garzone di macellaio. - sono le parole di Pamela Prati riportate da Dagospia - Ma quando conobbi Adriano Celentano, a vent'anni, ero ugualmente abbastanza innocente... Ci amammo per due meravigliose notti. E ora attendevo un figlio da lui. Quando riuscii a trovarlo e a dirglielo al telefono si comportò come un estraneo imbarazzato: 'Ho già i miei figli', disse 'potevi stare più attenta'.

"Quel bambino lo avrei voluto. - continua la shogirl - Ma non potevo metterlo al mondo da sola e senza denaro. Quando seppe che avevo abortito, Adriano mi sgridò: 'Hai commesso un orribile peccato' disse. Un anno dopo quei giorni tremendi lo incontrai di nuovo a Roma. Fu gentile e m'invitò ad andarlo a trovare nel suo albergo, cosa che a me parve un altro insulto".