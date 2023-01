Paola Egonu a Sanremo. Ci sono delle foto che fanno girare la testa. Eccole

Paola Egonu ha avuto l'estate scorsa un flirt con il pallavolista Michal Filip



Paola Egonu si prepara per Sanremo e continua a essere sulle pagine di tutti i giornali, ma della sua vita privata non si sa moltissimo .Portabandiera alla cerimonia di apertura a Tokyo 2021, record di punti in una sola partita (47), capace di portare l'Italia a vincere per la prima volta la Volleyball Nations League.



Paola Egonu, 25 anni, è una delle più talentuose atlete azzurre. Oltre che per il suo talento, è spesso finita sui giornali per via della sua vita sentimentale: nel 2018 è stata fidanzata con la pallavolista polacca Katarzyna Skorupa e nell'estate di quest'anno ha avuto un flirt con il pallavolista Michal Filip, con cui ha trascorso le vacanze.