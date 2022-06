Paola Turci e Francesca Pascale si sposano: le nozze in Toscana

La cantante Paola Turci, secondo alcune voci, sta per sposare Francesca Pascale

Fiori d'arancio per Paola Turci e Francesca Pascale, l'indiscrezione arriva dal sito di Leggo. La cantante e l'ex compagna di Silvio Berlusconi sono pronte a dirsi "sì". Come location sembrerebbe che hanno scelto la Toscana e precisamente Montalcino.

Paola Turci e Francesca Pascale hanno iniziato a frequentarsi nel 2020, la cerimonia dovrebbe svolgersi sabato 2 luglio. Recentemente, in un'intervista Paola Turci ha ammesso, in merito alla sua vicinanza alla Pascale: "I pettegolezzi li detesto. In questi mesi ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento. Ma quando scopri che, invece, è assolutamente normale, che fai? Dici: Non ti frequento per quello che gli altri pensano di te?".

Paola Turci, oggi la 56enne, ha deciso di fregarsene delle critiche e andare dritta per la sua strada e afferma sul suo orientamento sessuale: "Avevo 20 anni quando mi dissero: ‘Si dice che stai con Gianna Nannini‘. Con un po' di vergogna devo ammettere che, allora, non sapevo neppure che cosa significasse essere omosessuale. Un noto tennista italiano mi vide mentre suonavo in un piano bar e disse: ‘Ha la voce profonda, i muscoli, dev’essere lesbica’. Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa. Nelle etichette non c’è evoluzione. Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna" .