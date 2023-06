Paolo Bonolis, patrimonio da capogiro: la cifra che lascia a bocca aperta

Paolo Bonolis, patrimonio: il conduttore percepisce un lauto stipendio da Mediaset a cui si aggiungono una ricca eredità e le entrate dalle sue diverse attività commerciali

Paolo Bonolis è tra i conduttori più amati dagli italiani. La sua collaborazione con Mediaset dura ormai da tempo e non sente per nulla il peso degli anni, dati i numeri più che buoni in termini di ascolti TV per i programmi da lui condotti. La lunga carriera sul piccolo schermo ha permesso a Paolo Bonolis di costruirsi un discreto gruzzolo, incrementato dai suoi interessi come imprenditore. Qual è quindi il patrimonio di Paolo Bonolis?

Paolo Bonolis, patrimonio: scopri a quanto ammonta

Per dare un termine di paragone sull'entità del patrimonio di Paolo Bonolis, il conduttore percepisce 40mila euro per ogni puntata di Avanti un altro!. Allo stipendio di Mediaset si aggiungono poi i suoi investimenti nella casa di produzione televisiva SDL TV insieme all'ormai ex moglie Sonia Bulgarelli e in diverse attività commerciali nel settore della ristorazione e alberghiero. In più il suo patrimonio si è ulteriormente arricchito dall'eredità di 10 milioni di euro ricevuta dal padre Scipione Bonolis nel 2018.