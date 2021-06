Parto record in Sudafrica di 10 gemelli: "Nessun trattamento per la fertilità"

Le foto del mega-pancione pubblicate dai media sudafricani sono rimbalzate sui siti di mezzo mondo: Gosiame Thamara Sithole sorride orgoliosa per la sua gravidanza da record. La 37enne sudafricana, stando a quanto da lei stessa affermato, ha dato alla luce 10 gemelli, con un parto cesareo.

Si tratterebbe del maggior parto plurigemellare al mondo, ma la notizia deve ancora essere verificata: alcuni media occidentali, infatti, hanno messo in dubbio la veridicità delle affermazioni perché non in grado di trovare delle prove certe a sostenerle.

E' stato il marito della donna e padre dei gemelli, Tebogo Tsotetsi, a dare la notizia a Pretoria News: sette maschi e tre femmine, nati dopo sette mesi e sette giorni di gravidanza: "Sono felice. Emozionato, Non riesco a parlare molto" ha detto subito dopo il lieto evento.

Solo un mese fa era arrivata la notizia del parto di 9 bambini della maliana Halima Cisse in Marocco.

In un primo momento, ha raccontato la donna, i medici le avevano annunciato l'imminenete nascita di 6 gemelli ma in un'ecografia successiva se ne sarebbero visti otto. Solo successivamente, durante un intervento dovuto alle complicazioni della gravidanza Sithole aveva scoperto di aspettarne invece dieci. La donna afferma comunque che tutto sia avvenuto naturalmente, senza alcun intervento per favorire la fertilità.