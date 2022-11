Pasta migliore è...? Ecco la classifica delle marche (ci sono molte sorprese)

Pasta migliore, ecco quale consigliata



Qual è la psta migliore? In molti se lo chiedono essendo la pasta il principale alimento della cucina italiana.

Al primo posto nella classifica sulla migliore pasta in Italia stilata da Altroconsumo c’è quella di Libera Terra, brand che riunisce varie cooperative aderenti al network dell’associazione Libera, con una valutazione pari a 79/100. In seconda posizione, col punteggio di 74/100, c’è la linea Equilibrio di Esselunga. Completa il podio la pasta di Sgambaro, azienda veneta specializzata nella pasta dalla fine degli anni Quaranta, con un punteggio di 72/100.

Di particolare interesse è la riflessione sul prezzo: la pasta di Esselunga, infatti, costa nettamente meno delle altre due (la confezione da mezzo kg costa meno di 1 euro, mentre il prezzo degli altri due brand si attesta attorno a 1,5 euro).

Classifica migliore pasta in Italia: le altre posizioni

La pasta della linea Equilibrio di Esselunga - si legge su initalia.virgilio.it - non è l’unica “private label” nella classifica di Altroconsumo, come riportato dal ‘Corriere della Sera’: nel ranking, infatti, ci sono anche Viviverde di Coop (valutazione 63/100), Carrefour (punteggio 57/100) e Conad (54/100).

Tra le marche di pasta più famose in Italia, figurano la pasta di Voiello (punteggio 69/100), Barilla e De Cecco (valutazione 66/100), La Molisana (65/100) e Rummo (64/100). Notevoli, anche in questo caso, le differenze di prezzo: si va dai 79 centesimi di euro di Barilla agli 1,22 euro di De Cecco, passando per i 99 cents della pasta di La Molisana.

La classifica di Altroconsumo sulla migliore pasta in Italia (posizioni note)

1 Libera Terra (punteggio 79/100)

2 Linea Equilibrio di Esselunga (punteggio 74/100)

3 Sgambaro (punteggio 72/100)

4 Voiello (punteggio 69/100)

5 Barilla (punteggio 66/100)

5 De Cecco (punteggio 66/100)

7 La Molisana (punteggio 65/100)

8 Rummo (punteggio 64/100)

9 Viviverde di Coop (punteggio 63/100)

10 Carrefour (punteggio 57/100)

11 Conad (punteggio 54/100)