Presa della Bastiglia, festa in Francia con pass sanitario e mascherine

Torna in Francia per il 14 luglio la parata militare sugli Champs-Elysées in occasione della festa nazionale. Annullata a causa della crisi pandemica nel 2020, quando venne sostituita da una cerimonia Place de la Concorde - l'edizione di quest'anno, dal tema 'Vincere il futuro' - si svolgerà nel rispetto di norme di tutela sanitaria che prevedono per i circa 10.100 spettatori, meno della metà di quelli autorizzati nel 2019, il possesso del pass sanitario e l'obbligo di indossare la mascherina.

Circa 5mila i partecipanti, di cui 4300 militari a piedi. Il capo dello stato assisterà alla parata con il capo di stato maggiore delle forze armate, il generale François Lecointre. Per la prima volta sfileranno a Parigi agenti della polizia municipale in rappresentanza della città di Nizza, in prima linea nei due attentati del 2016 sulla Promenade des anglais e nella Basilica nel mese di ottobre 2020.