Primum Familiae Vini, Maison Bernard si aggiudica il premio PFV 2021

Maison Bernard, azienda rinomata in tutto il mondo per la fabbricazione e la riparazione di violini, gestita da padre e figlio, i belgi Jan e Matthijs Strick, entrambi riconosciuti per la loro straordinaria competenza e maestria, si è aggiudicata l’edizione 2021 del Premio PFV 2021 del valore di 100.000 €. Primum Familiae Vini - 12 famiglie del vino di cui fanno parte Marchesi Antinori (Toscana), Baron Philippe de Rothschild (Bordeaux), - Joseph Drouhin (Borgogna), Domaine Clarence Dillon (Bordeaux), Egon Müller Scharzhof (Mosella), Famille Hugel (Alsazia), Pol Roger (Champagne), Famille Perrin (Valle del Rodano), Symington Family Estates (Portogallo), Tenuta San Guido (Toscana), Familia Torres (Spagna) Vega Sicilia (Ribera del Duero) - intende incoraggiare aziende indipendenti di proprietà familiare a continuare i loro progetti e incentivare l’eccellenza dei prodotti, la successione generazionale, la responsabilità sociale e la sostenibilità. Questi valori sono essenziali per i dodici produttori di vino membri di PFV.

Alla Maison Bernard di recente è stata affidata la riparazione di uno Stradivari del 1732 dal valore pressoché inestimabile. Jan è un’autorità internazionale della scuola fiamminga di liuteria la cui storia risale al XVII e XVIII secolo. Questo riconoscimento faciliterà la pubblicazione del libro di Jan sui violini di questo periodo storico e finanzierà il viaggio di Matthijs a Chicago dove andrà a fare esperienza in uno dei migliori negozi di violini al mondo, oltre a contribuire a garantire il futuro di questa splendida impresa familiare.

Matthieu Perrin, Presidente di PFV ha affermato: ‘Abbiamo avuto molti candidati da tutto il mondo e la selezione è stata difficile, ma alla fine la giuria ha ritenuto che la Maison Bernard fosse un brillante esempio di squisito artigianato e di mantenimento di un'antica tradizione artigianale nelle mani della famiglia, un impegno che rispecchia quanto facciamo per sostenere le nostre imprese familiari.’