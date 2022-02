Rigo, Berrettini e Argentero: i sex symbol italiani che fanno sognare le donne

I belli italiani che "bucano lo schermo"

Sono attraenti, affascinanti e dei veri sex symbol: sono i "belli" italiani del mondo dello spettacolo. Sportivi, attori e show man, le donne impazziscono per loro, difficile resistere a quei corpi sinuosi che parlano da se'. Muscolosi, statuari, dai fisici asciutti e dalle tartarughe ben scolpite, questi i loro segni distintivi che stuzzicano l'immaginario femminile. Tanto allenamento e alimentazione bilanciata sono solo alcuni dei segreti di quei corpi pittoreschi, unici e ammirevoli. Gli uomini dello spettacolo più desiderati del momento fanno parte di una lunga lista.

Alvise Rigo: dal campo di rugby alla pista da ballo

Se si dice che "é bello ma non balla", lui non solo e' molto bello, ma ha dato persino prova di sapere anche ballare. Parliamo di Alvise Rigo, uno dei protagonisti dell'ultima edizione del programma "Ballando con le Stelle", condotto da Milly Carlucci. In coppia con la maestra Tove Villfor, Alvise, di origini venete, sebbene non evesse mai messo un piede davanti all'altro al ritmo di musica, ha sicuramente dimostrato che oltre ai muscoli c'e tanto di più. Modello ed ex rugbista, Alvise ha rubato il palcoscenico di "Ballando" diventando un volto noto e apprezzato nello scenario femminile. Sguardo magnetico, sexy, e dal fisico palestrato, il bel veneto, è ora il testimonial della campagna pubblicitaria "The Original Wood" nuova fragranza maschile di Dsquared2.

Alvise Rigo



Matteo Berrettini: da Wimbledon a Sanremo

Non è certo passata inosservata all'ultima edizione del Festival di Sanremo, la bellezza del tennista numero 6 al mondo, Matteo Berrettini. Alto 1,96 cm per 95 kg di muscoli distribuiti alla perfezione, Matteo sul palco dell'Ariston, ha ammaliato molte delle donne presenti e tante altre che da casa lo seguivano. "Lo inquadrassero in piano americano fisso per otto minuti a me andrebbe bene", è solo uno dei tanti messaggi pubblicati sul suo conto su Twitter. E' amato non solo dalle più giovani ma anche dalle mamme, che rivedono nel suo volto e nei suoi riccioli una somiglianza con Vittorio Gasmann. "Quando Berrettini è apparso al Festival, sono scoppiate le ovaie di tutte le italiane", questo il commento di Luciana Litizzetto durante la puntata di ieri sera, domenica 6 febbraio, di "Che tempo che fa". Aggraziato nei modi e nella forma fisica Matteo è ben consapevole di piacere, anche se preferisce, "soddisfare come atleta".

Matteo Berrettini



Luca Argentero: dal "Grande Fratello" al cinema

Se lo sport ci regala delle gioie, anche il mondo del cinema non è da meno. Tra i piu' amati, l'attore Luca Argentero. Il bel 43enne sa bene quali doti usare per far luce su di sé. Sguardo dolcissimo e sorriso sempre presente, Luca non perde occasione per farsi ammirare sui suoi social, nei quali è molto presente, sia durante la vita lavorativa che nel tempo libero. Le sue foto su Instagram fanno scalpitare le fan più agguerrite. Che sia a colori o in bianco e nero poco importa, basta un semplice dorso nudo con un cappello di paglia sulla testa, per far salire il numero delle follower con tanto di commenti. Lo definiscono "incantevole" e con uno sgaurdo che sa di "Divino".