Coronavirus: caso a Buckingham Palace. Regina isolata pronta al discorso

Coronavirus: caso a Buckingham Palace. Ecco dove si sono trasferiti i membri della Royal Family

Il coronavirus sta ormai fermando il mondo intero. Anche in Inghilterra è stata adottata la misura del distanziamento sociale per prevenire la diffusione dei contagi. I membri della Famiglia Reale si sono trasferiti per trascorrere le vacanze di Pasqua e per isolarsi al sicuro. La notizia che circola nelle ultime ore è che un dipendente dello staff è risultato positivo. Tutti i possibili contatti sono ora in quarantena. La regina Elisabetta si prepara al discorso pubblico.

Coronavirus, regina Elisabetta isolata al castello di Windsor: staff ridottissimo

La Sovrana si è trasferita venerdì scorso nel castello di Windsor, dove è solita trascorrere le vacanze pasquali. Quant’anno ha anticipato la partenza per proteggersi dal possibile contagio da coronavirus. Scelta giusta, visto che nelle ultime ore un membro dello staff è risultato positivo. Nelle prossime settimane la Regina parlerà al Paese e proprio in questi giorni sta preparando il discorso. L’emergenza Covid 19 rappresenta una situazione eccezionale anche per la Monarca, la quale ha anche deciso di ridurre ai minimi termini lo staff.

Dove sono gli altri componenti della Famiglia Reale? Il principe Carlo si è trasferito in Scozia con la sua consorte, Camilla Parker Bowles. I due si trovano precisamente nella tenuta di Birkhall, attorno al castello di Balmoral dove la regina Elisabetta trascorre solitamente le vacanze estive.

Kate Middleton e William sono invece andati ad Anmer Hall, nella casa di campagna. Meghan Markle e Harry, secondo recenti indiscrezioni, dovrebbero invece recarsi a Balmoral, in Scozia.