Filippo, Harry sarà al funerale del nonno ma senza Meghan

Harry sarà al funerale del nonno Filippo, ma senza Meghan. E' quanto rende noto Buckingham Palace. L'assenza di Meghan e' frutto delle raccomandazioni dei suoi medici, poiche' la duchessa e' in stato di gravidanza avanzata e ha gia' avuto un aborto spontaneo l'anno scorso, fanno sapere fonti vicine ai Sussex. Mentre Harry, come confermato da Buckingham Palace, e' in partenza dalla California e si sottoporra' all'arrivo ai protocolli cautelari previsti dall'emergenza Covid: vale dire passando attraverso i test necessari e isolandosi per 5 giorni.

I funerali del Duca di Edimburgo si svolgeranno sabato, interamente nel castello di Windsor dopo una breve processione. La Regina Elisabetta II, i suoi figli e i nipoti saranno quindi tutti presenti. I piani per il funerale sono stati ridotti a causa della pandemia e delle linee guida sanitarie. Il Palazzo ha spiegato che l'ultimo programma ha avuto l'approvazione della Regina. Non ci sarà alcun accesso al pubblico, la famiglia reale ha chiesto di non avvicinarsi al Castello per rispetto del momento e delle regole di distanziamento e la breve processione sarà trasmessa in tv. "Nonostante i necessari cambiamenti, i piani (del funerale) rispecchiano le volontà personali del Duca di Edimburgo - ha spiegato un portavoce - Sarà un funerale reale cerimoniale, come per la Regina madre, in base al suo status reale. Il servizio presso la St George's Chapel inizierà alle 15:00 (ora di Londra)" e sarà preceduta "da un minuto di silenzio in tutto il Paese".