Italia-Inghilterra, Kate Middelton contro la pasta: "Non adatta a una regina"

Kate Middleton ha riacquistato una forma perfetta dopo le gravidanze, merito della dieta Dukan e della rinuncia alla pasta

Kate Middleton si è presentata al pubblico dell'Earthshot Prize in forma smagliante e con un fisico ancora più asciutto rispetto a quello che aveva prima delle gravidanze. Prima del matrimonio con il principe William la duchessa di Cambridge aveva scelto di seguire la dieta Dukan per perdere i chili di troppo, che prevede di sostituire quasi totalmente i carboidrati con le proteine. Il suo menù quindi prevede verdere, come spinaci, coriandolo e lattuga romana. A pranzo niente carne ma pesce mentre le sue bevande preferite sono due smoothies al giorno a base di alga spirulina e matcha. A cena la carne è concessa insieme a un calice di Chardonnay.

Questo particolare regime alimentare, che non prevede pasta, patate e riso, sarebbe stato in realtà imposto come protocollo di corte dalla Regina Elisabetta, le cui condizioni di salute preoccupano i sudditi britannici. Il menù povero di carboidrati sarebbe stato scelto per non appesantire l'organismo ed evitare di avere cali di energia durante gli impegni istituzionali dei membri della Corona.