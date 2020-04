Kate e William costretti a pagare lo stipendio a Meghan e Harry: rumors

Kate e William costretti a pagare uno stipendio a Harry e Meghan: rumors

Abbandonando la Famiglia Reale, i Sussex pensavano di trovare la libertà e guadagnare somme elevatissime. Sin da subito però i piani non sono andati come pensavano. Si stima che il divieto di utilizzare il marchio Royal Sussex avrebbe fatto perdere alla coppia più di un miliardo di dollari. “Meghan si aspettava di guadagnare un miliardo di dollari dal marchio Royal Sussex, ma la Regina ha ucciso i suoi progetti” ha raccontato qualche tempo fa una fonte al National Enquirer. Con la separazione dalla Corona, lady Markle e consorte hanno rinunciato a benefit e a ricchi introiti contando solo sulle loro forze.

L’ex attrice ha deciso di rientrare nel mondo del cinema riprendendo la sua grande passione. Ha prestato la sua voce ad un documentario Disney e ora potrebbe prendere parte ad altri progetti. Il suo modo di fare e la sua ambizione sembra però che non stiano piacendo ad Harry. La coppia starebbe vivendo un momento di tensione e a questo si aggiunge un clamoroso rumor. C’è chi ipotizza che William e Kate potrebbero essere costretti a pagare, in futuro, uno stipendio ai Sussex.

Harry e Meghan, svanisce il sogno dell’indipendenza economica? – ROYAL FAMILY NEWS

Sono andati in America per cercare l’indipendenza economica, ma un’ipotesi trapelata in questi giorni potrebbe ribaltare ogni previsione. Meghan Markle vorrebbe concentrarsi sulla recitazione per tornare a guadagnare, ma Harry sarebbe contrario. La loro presenza è molto richiesta agli eventi pubblici e ben remunerata. Secondo diverse indiscrezioni, il Principe al suo primo discorso in pubblico dopo l’addio alla Corona avrebbe guadagnato più di un milione di dollari. Tuttavia sembra che nessuno sappia come si manterranno in concreto i Sussex. Al momento la coppia avrebbe un’entrata fissa, quella garantita dal principe Carlo. Secondo alcuni rumors però, se Carlo diventerà re l’onere di pagare uno stipendio a lady Markle e al marito spetterà a Kate Middleton e William. Il Ducato di Cornovaglia gode di 35 milioni di sterline all’anno. Questi soldi vengono utilizzati per attività benefiche, al loro interno sono però previsti anche dei “bonus” per le famiglie di Harry e William. A riferirlo è New Idea che prevede anche un riavvicinamento tra i due fratelli che non avrebbero ancora appianato i contrasti.