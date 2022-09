L'addio alla Regina a Balmoral: c'erano tutti tranne Kate Middleton

L'intera famiglia reale è corsa al Castello di Balmoral al capezzale della Regina Elisabetta II, tranne Kate Middleton

In seguito alla notizia sul preoccupante stato di salute della Regina Elisabetta II, tutta la famiglia reale si è precipitata al suo capezzale, al Castello di Balmoral, in Scozia.

Il primo ad arrivare da Elizabeth è stato il principe ed erede al trono Carlo, con la moglie Camilla.

Ma in realtà la famiglia reale non era proprio al completo, qualcuno mancava all'appello.

Il principe William si è presentato senza sua moglie Kate Middleton. Nonostante il grande affetto che la legava alla Regina, Kate ha scelto di rinunciare a dire addio alla sua amata sovrana e restare in Inghilterra con i suoi tre figli. A darne notizia è stato un comunicato ufficiale di Kensington Palace: “La Duchessa di Cambridge è rimasta a Windsor con il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis che oggi erano impegnati nel loro primo giorno di scuola a Lambrook School”.

Il primo giorno di scuola, un momento importante per tutti i bambini, e Kate, divenuta ora Duchessa di Cornovaglia, ha cercato di far vivere anche ai suoi figli come tutti gli altri bambini questo evento con la massima normalità possibile, nonostante la giornata di oggi per la loro famiglia non avesse nulla di normale.

Catherine, nata a Reading e cresciuta presso Chapel Row, un villaggio presso Newbury in Inghilterra, meglio nota come Kate Middleton, dieci anni fa fece il suo ingresso nella famiglia reale britannica sposando il principe William dopo una lunga storia iniziata ai tempi dell'università.

La duchessa di Cornovaglia e Cambridge, ha conquistato il Paese con la dolcezza e la compostezza, tratti che hanno aumentato ancora di più il divario tra lei e la cognata, l'americana Meghan Markle, anche lei assente al capezzale della Regina.

Harry e Meghan infatti erano in Europa con tappe previste anche in Germania e in Svizzera per una serie di impegni pubblici caritativi. Meghan, secondo le fonti alla stampa britannica, potrebbe unirsi alla Famiglia reale in un secondo momento.