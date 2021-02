Principe Filippo ancora ricoverato: come sta, ultime notizie. CARLO IN LACRIME

Il principe Filippo è ancora ricoverato in ospedale: William ha rivelato come sta e le sue condizioni di salute. Il Duca di Edimburgo, 99 anni, ha trascorso la sesta notte al King Edward VII Hospital di Londra, dove è stato ricoverato martedì scorso, 16 febbraio, come "misura precauzionale".

Principe Filippo come sta: ultime notizie sulle condizioni di salute del Duca di Edimburgo

E' "ok" e i medici "lo tengono d'occhio". A riferirlo è il principe William ai media, nel corso di una vista ad un centro per le vaccinazioni a Norfolk. Fonti della Famiglia Reale, citate da Sky News hanno riferito che le ragioni del ricovero del consorte della regina Elisabetta non sono legate al coronavirus.

Principe Carlo visita il padre: fotografato in lacrime - ROYAL FAMILY NEWS

Mattino Cinque" ha mostrato le immagini del principe Carlo all'uscita dall'ospedale, dopo la visita al padre ricoverato. Aveva gli occhi rossi, pieni di lacrime. Le immagini hanno fatto uamentare la preoccupazione per le condizioni di salute del principe Filippo. Buckingham Palace fa però sapere che il marito della regina Elisabetta è buonumore e non è affetto da Covid.