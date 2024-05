Re Carlo in carrozza al Trooping the Colour, Kate non sarà al Colonel's Review

Re Carlo in carrozza alla parata del 'Trooping'. Ma Kate non sarà alle prove

La principessa Kate non apparirà alle prove della parata militare di 'Trooping the Colour': Kensington Palace ha fatto sapere che Kate salterà l'impegno, la Colonel's Review. Qualcuno aveva sperato in una sua apparizione alla cerimonia militare prevista per l'8 giugno, il fine settimana prima di 'Trooping the Colour': Kate vi avrebbe partecipato in qualità di colonnello in capo delle Guardie irlandesi. Sarà invece sostituita, mentre continua la sua convalescenza nella casa di famiglia, a Windsor.

Alla sfilata della Guardia reale, il 15 giugno, ci sarà invece re Carlo che però ispezionerà le truppe dall'interno della carrozza, e non a cavallo come fece lo scorso anno. La principessa, malata di cancro, si sta sottoponendo a una chemioterapia precauzionale. Il Daily Mail nei giorni scorsi ha scritto che è stata avvistata nei dintorni del castello, insieme al marito e ai figli: un barlume di speranza dopo tante notizie contrastanti sul suo stato di salute, compresa quella che soffra di un tumore molto aggressivo: un tumore alle ovaie operato - secondo fonti non confermate - da due medici italiani, un luminare di fama mondiale e un collega che lo ha accompagnato a Londra.

'Trooping the Colour' avrà luogo nel centro di Londra il 15 giugno: i festeggiamenti per il compleanno del re si svolgono sempre a inizio estate per approfittare del bel tempo. Ed è uno degli eventi più importanti a cui partecipano i Windsor. A differenza di Kate, il re - che compirà 76 anni il 14 novembre - continua le sue cure ma è tornato agli impegni pubblici da qualche settimana. L'anno scorso festeggiò la sua prima sfilata da re circondato da William e Kate, l'erede al trono e la futura regina, accompagnati dai figli, i principi George, Charlotte e Louis. Ma quest'anno - dopo la diagnosi-choc tanto per il monarca che per la nuora - sarà tutto diverso.

Se -come ormai è praticamente certo- Kate non ci sarà, non è chiaro chi la sostituirà e chi comparirà sul balcone di Buckingham Palace, accanto a Carlo e Camilla. Pare che il re abbia chiesto di essere presente a Lady Gabriella Windsor, che pochi mesi fa ha subito il dolore della morte improvvisa del marito, Thomas Kingston, verosimilmente suicida.

Nei giorni scorsi, in occasione della prima festa in giardino a Buckingham Palace, il principe William ha invitato i suoi cugini, Beatrice, Eugenia, Peter Phillips e Zara Tindall, insieme al marito Mike Tindall: è stata una dimostrazione in forze del lato più giovane della famiglia. Il trio di cugine - Beatrice, Eugenia e Zara - non appare da anni sul balcone. È possibile dunque che stavolta ci saranno, magari accompagnate dai figli, che sarebbero l'immagine de futuro, insieme a George, Charlotte e Louis. La conferma che la Famiglia reale vuole dare una prova di resilienza e apparire unita.