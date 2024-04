Regno Unito: peggiorano le condizioni di salute di Re Carlo

RE CARLO, RUMORS SUL PEGGIORAMENTO DELLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE. ACCELERA L'OPERAZIONE MENAI BRIDGE

Che ci fosse preoccupazione per la salute di Carlo III, i cittadini britannici ed i Royal Watchers lo avevano intuito. Dalla notizia del tumore (non si sa dove, sicuramente non alla prostata) alle cure oncologiche immediate, il re ha via via diradato le sue uscite pubbliche. E ad oggi sappiamo per certo che l'ultima volta che si è visto è stato alla fine di marzo, durante le celebrazioni per la Pasqua a Windsor insieme alla Regina Camilla.

Più o meno ad un mese da quella data, arriva il colpo di scena: il re è peggiorato, le cure non danno i risultati sperati, ci si prepara al peggio. Addirittura aggiornando la cosiddetta operazione Menai Bridge, un nome che si riferisce ad un ponte che collega l'isola di Anglesey al Galles e che in codice significa la preparazione dei suoi funerali. Un po' come la mamma, la Regina Elisabetta II a cui toccò la stessa procedura con l'operazione London Bridge, scattata già decenni prima della sua scomparsa.

Ma cosa sappiamo davvero della salute di Re Carlo? Che a febbraio, durante un controllo di routine presso la London Clinic, gli fu diagnosticato un cancro dopo essere stato sottoposto ad una procedura correttiva per un ingrossamento della prostata. E' l'unica informazione certa che la famiglia Reale ha confermato. Altre indicazioni su quale organo abbia colpito il tumore non ce ne sono.

Alla notizia choc da parte di tutto il mondo, il re si è successivamente detto commosso dai tanti messaggi di pronta guarigione a lui inviati e, per un certo periodo, è stata proprio Camilla a doversi occupare in prima persona del Regno, visto che il marito non era in grado. Poi c'è stato lo scoop della malattia di Kate con il travagliato ed articolato tentativo di depistaggio dalla verità ed il sostegno del 75enne suocero orgoglioso del coraggio della nuora. Quindi, entrambe a lottare con il cancro, anche se con due armi differenti: una con con quella della giovinezza, l'altro con la caparbietà dell'attaccamento alla vita.

Poi un silenzio abbastanza assordante fino al colpo di scena, con uno spunto fornito da un articolo apparso sul tabloid Daily Beast. L'autore del pezzo, Tom Sykes, citando fonti ben informate, ha scritto che nelle ultime settimane sono aumentate le preoccupazioni sulla salute del Re, il quale non starebbe bene. E che si vocifera che un amico di Carlo ha spiegato che il sovrano è determinato a sconfiggere il cancro e sta dando il massimo. Ma che sta male, più di quanto si lasci intendere. Il riferimento è ovviamente alla famiglia Reale, già duramente colpita dalla sfortuna dopo la scomparsa della Regina Elisabetta.

A rincarare la dose sulla salute del Re, il sito di gossip Tmz che sulla home page titola: la battaglia contro il cancro di Re Carlo non starebbe andando bene. Una eco a cui risponde, dall'altra parte dell'oceano, Sky News Australia: Re Carlo non risponderebbe adeguatamente alle cure e le sue condizioni sarebbero terribili.

Da palazzo, ovviamente, nessun commento. Bocche cucite come al solito e come d'altronde è la linea di Buckingham Palace. Si sa invece, dal calendario programmato, che dovremmo vedere il sovrano a metà giugno, il 15. In quell'occasione Re Carlo III dovrebbe essere presente al Trooping the Colour, meglio conosciuta come la Sfilata della bandiera, una cerimonia effettuata dai reggimenti del Commonwealth e del British Army. Una tradizione della fanteria britannica risalente al XVII secolo. La settimana successiva, tra il 20 ed il 24 giugno, la presenza di Carlo sarebbe assicurata al Royal Ascot, l'evento ippico più importante del mondo al quale la famiglia Windsor non ha mai rinunciato, tranne l'unica volta nel 2020 quando la Regina per problemi di mobilità dovette dire di no. La prima ed unica volta in 70 anni. Speriamo.

Nota ufficiale di Buckingham Palace: “Il re sta bene, settimana prossima tornerà alla vita pubblica”

Sua Maestà il Re tornerà presto a svolgere compiti pubblici dopo un periodo di cure e recupero in seguito alla recente diagnosi di cancro. Per contribuire a celebrare questo traguardo, martedì prossimo il re e la regina effettueranno una visita congiunta a un centro per la cura del cancro, dove incontreranno medici specialisti e pazienti. Questa visita sarà la prima di una serie di impegni esterni che Sua Maestà intraprenderà nelle prossime settimane. Inoltre, il Re e la Regina ospiteranno le Loro Maestà l'Imperatore e l'Imperatrice del Giappone per una visita di Stato a giugno, su richiesta del governo di Sua Maestà. Con l'avvicinarsi del primo anniversario dell'Incoronazione, le Loro Maestà rimangono profondamente grate per la gentilezza e gli auguri che hanno ricevuto da tutto il mondo durante le gioie e le sfide dell'anno passato.