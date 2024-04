Meghan Markle accusata di molestie: testimone l'ex assistente

Nel 2021 il Times ha rivelato che Meghan Markle è stata accusata di molestie da parte del personale di Kensington Palace a Londra. Tre anni dopo, la sua assistente conferma di essere stata interrogata

Samantha Cohen, ex assistente di Meghan Markle quando viveva a Kensington Palace, ha confermato di essere una delle dieci persone interrogate nell'ambito di un'indagine condotta da Buckingham Palace. Un'inchiesta, come riporta Le Figaro, avviata dopo le accuse di intimidazioni e molestie mosse nei confronti della moglie del principe Harry, allora duchessa di Sussex.

Nel marzo 2021, pochi giorni prima dell'intervista esplosiva di Oprah Winfrey, il Times ha rivelato che erano state presentate alcune denunce contro Meghan Markle per abusi nei confronti del personale di Kensington Palace.

"Avrei dovuto restare solo per 6 mesi, ma sono rimasta per 18 mesi: non siamo riusciti a trovare un sostituto per me. Abbiamo portato Harry e Meghan in tournée in Africa per mostrarei trucchi del mestiere a un candidato ma lo hanno licenziato mentre eravamo lì", ha dichiarato l'ex assistente di 54 anni in una recente intervista con l'Herald Sun.

Meghan Markle avrebbe fatto fuggire due assistenti nel 2018, oltre ad aver fatto piangere i suoi collaboratori in diverse occasioni. Stando a Jason Knauf, ex assistente per le comunicazioni della coppia reale, la duchessa "sembra voler avere sempre qualcuno nel suo mirino".