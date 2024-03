Kate Middleton cancro, Harry e Meghan ignari. "Non avevano idea e..."

Kate Middleton cancro, Harry e Meghan non lo sapevano

Harry e Meghan "non avevano idea" che Kate fosse malata di cancro, lo hanno appreso come tutti gli altri dal video annuncio della principessa. Lo scrive il New York Post citando una fonte ben informata, secondo la quale ciò dimostra "il danno irreparabile" nei rapporti fra le due coppie provocato dai Sussex. Ma di fronte alla gravità della notizia, oltre al messaggio di sostegno diffuso in pubblico, ve ne sarebbe stato anche uno privato.

Kate Middleton cancro: contatto privato di Harry e Meghan

A quanto scrive il Daily Mail, ieri sera c'è stato un contatto "privato", anche se non è chiaro se si è trattato di una telefonata, una video chiamata o un messaggio di supporto. Non è chiaro se ora Harry potrebbe venire in Gran Bretagna a trovare il fratello e la cognata.

Il duca di Sussex si era precipitato a Londra ai primi di febbraio quando è stato annunciato che suo padre, re Carlo III, si stava curando per un tumore. Ma la sua è stata una visita lampo, senza incontrare il fratello William, con il quale i rapporti sono da tempo gelidi se non inesistenti. Allora Kate era da poco rientrata a casa dopo l'operazione all'addome e un saluto sarebbe stato più che normale. La settimana scorsa la distanza fra l'erede al trono britannico e il fratello minore è stata ancora una volta sottolineata quando, in occasione di un evento in memoria della madre Diana, William ha abbandonato la cerimonia prima del video collegamento con Harry.

Ora bisognerà vedere se la malattia di Kate sarà l'occasione per superare i rancori. Prima di incontrare la moglie Meghan, Harry era molto legato al fratello, ma anche a Kate che, secondo i media, considerava come una specie di sorella. Poi, con la decisione dei Sussex di abbandonare i doveri pubblici della famiglia reale e trasferirsi in California, senza dimenticare le esplosive memorie di Harry, è calato un gelo totale.

Kate Middleton: "Ho un cancro, lo tacevo per i miei figli"

C'era una ragione per cui Kate, la principessa del Galles, per settimane è sparita dalla scena pubblica; e questa ragione ha un nome, anzi tre, quello dei suoi figli: George, Charlotte e Louis. La principessa ha voluto proteggere e tutelare al massimo i tre ragazzini, il più grande dei quali ha appena 10 anni, il più piccolo appena cinque: per spiegare pubblicamente la situazione, ha girato un video con cui ha reso noto di avere un cancro e così ha placato la girandola di voci, di illazioni e congetture fiorite attorno alla sua assenza, una crisi che il Palazzo non aveva saputo placare.

Il video è stato diffuso ieri nella serata e girato venerdì pomeriggio, subito dopo il ritorno a casa dei tre bambini che adesso cominciano le vacanze pasquali. Kate ha detto al mondo che ha un tumore ma lo ha detto prima ai suoi bambini, che adesso rimarranno a casa per diverse settimane, fino al 17 aprile, e quindi saranno al riparo da domande indiscrete. I bambini parlano, a volte nella loro innocenza sono impudenti e poco attenti: Kate e William li terranno con sè per le prossime settimane in modo che saranno preparati al ritorno a scuola.

Nel video, che dura 2 minuti e 15 secondi, Kate siede su una panchina di legno con un'aiuola di narcisi sullo sfondo: appare determinata e fredda, a volte sorridente, con i lucenti capelli sciolti, forse un po' meno folti. La principessa non ha nascosto la gravità della situazione né la sfida che la sua malattia rappresenta per sè e la sua famiglia ma ha voluto mandare un messaggio di calma. Vestita in modo casual con jeans e un maglione a righe ha passato in rassegna le ultime settimane: "A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e all'epoca si pensava che la mia condizione non fosse legata al cancro. L'intervento ha avuto successo. Tuttavia, gli esami effettuati dopo l'operazione hanno stabilito che c'era un cancro".

Ha spiegato che i medici le hanno consigliato di sottoporsi a un trattamento di "chemioterapia preventiva" che, secondo Kensington Palace, ha cominciato a ricevere a fine di febbraio. "Soprattutto, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro, e per rassicurarli che starò bene". "Come ho detto loro, sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire, nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito".

Il re Carlo III, anche lui malato di cancro, si è detto "molto orgoglioso" della nuora, per "il coraggio" nel parlare del cancro che le è stata diagnosticato. Kate ha anche chiarito che non parteciperà a impegni ufficiali fino a quando non starà meglio per concentrarsi sulla propria guarigione e sulla cura della propria famiglia. La principessa, moglie dell'erede al trono britannico, non parteciperà neppure alla funzione religiosa la domenica di Pasqua come invece aveva anticipato la stampa. Come si era temuto, per la coppia si è trattato di mesi turbolenti e difficili; ma il fatto che nessuno abbia pensato a intervenire per placare le voci terribili che erano circolate conferma che la verità era più dura.